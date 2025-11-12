フォルクスワーゲングループジャパン、新たなブランドディレクターの就任を発表

フォルクスワーゲングループジャパンは、マーティン ザーゲ氏が2025年11月1日付で同社のブランドディレクターに就任することを発表した。

ザーゲ氏は2004年にフォルクスワーゲン本社の国際研究生プログラムに参加し、2005年に本社に入社。ドイツ国内の販売計画やセールス＆マーケティング部門、2011年から2016年までプロダクトマーケティング責任者として従事し、2016年から2019年にはセールス＆マーケティング コンパクトカーライン製品管理責任者を担当した。

フォルクスワーゲン ジャパン ブランド ディレクター マーティン ザーゲ氏

また、2019年から2022年までは中国の一汽フォルクスワーゲンにてマーケティング＆ユーザーオペレーション担当シニアバイスプレジデントを務めた。2022年から2023年はドイツ国内でフォルクスワーゲン乗用車ブランドセールス責任者、2023年以降は全世界のフォルクスワーゲンモデルにおける価格戦略計画責任者を歴任した。

同氏は今回の就任について、「フォルクスワーゲンにとって重要な日本市場のブランドディレクターに就任できることを嬉しく思う。責任ある立場でブランドを築いていくことを楽しみにしている」とコメントした。

