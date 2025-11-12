×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

フォルクスワーゲングループジャパン、新たなブランドディレクターの就任を発表

　フォルクスワーゲングループジャパンは、マーティン ザーゲ氏が2025年11月1日付で同社のブランドディレクターに就任することを発表した。

　ザーゲ氏は2004年にフォルクスワーゲン本社の国際研究生プログラムに参加し、2005年に本社に入社。ドイツ国内の販売計画やセールス＆マーケティング部門、2011年から2016年までプロダクトマーケティング責任者として従事し、2016年から2019年にはセールス＆マーケティング コンパクトカーライン製品管理責任者を担当した。

フォルクスワーゲン ジャパン　ブランド ディレクター　マーティン ザーゲ氏
フォルクスワーゲン ジャパン　ブランド ディレクター　マーティン ザーゲ氏

　また、2019年から2022年までは中国の一汽フォルクスワーゲンにてマーケティング＆ユーザーオペレーション担当シニアバイスプレジデントを務めた。2022年から2023年はドイツ国内でフォルクスワーゲン乗用車ブランドセールス責任者、2023年以降は全世界のフォルクスワーゲンモデルにおける価格戦略計画責任者を歴任した。

　同氏は今回の就任について、「フォルクスワーゲンにとって重要な日本市場のブランドディレクターに就任できることを嬉しく思う。責任ある立場でブランドを築いていくことを楽しみにしている」とコメントした。

【関連記事】
グーグル・クラウド・ジャパン新代表に三上智子氏が就任　元日本マイクロソフト執行役員常務
ナハト、田口弦矢氏が社外取締役就任 人事体制を強化
松本健太郎氏、EVERRISEのデータ戦略アンバサダーに就任　コンサルティング・AI支援の体制強化へ
GumGum、新CEOにマーカス・スターツェル氏が就任
ロート製薬、次期代表取締役社長を発表　チーフストラテジーオフィサー瀬木英俊氏が就任へ

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/11/12 07:00 https://markezine.jp/article/detail/50126

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  2. 2
    年間支出11万円超、平均推し歴14年！「シニア市場」の解像度を上げる“推し活”のインサイト NEW
  3. 3
    脱・数字だけのCRM、定性データとAIで顧客の感情を捉えペルソナを作るエーアンドエスの挑戦 NEW
  4. 4
    AIエージェント時代、購買体験はどう変わる？マーケ戦略再構築の鍵は非構造化データ活用にあり NEW
  5. 5
    その「企業ブランディング」は正解か？　自社にあったブランディングの方向性を見つける「3つの問い」
  6. 6
    リクルートから3畳半の生活。逆境を越え、Nateeの代表取締役CEOになった大江祐介さんのキャリア
  7. 7
    2025年第3四半期、視聴者が思わず検索したCMは？「食品・菓子」ジャンルの傾向を分析！ NEW
  8. 8
    ブランドは顧客の「エージェント」へ。細田高広氏が語るAI時代のブランド設計5つの新常識
  9. 9
    【広告意思決定論】芹澤連が説く「広告にできること／できないこと」
  10. 10
    三井ダイレクト損保が検索順位向上＆維持できている理由とは？SEOの取り組みとAIOへの挑戦を語る
  1. 1
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  2. 2
    マーケティング戦略は「現状分析」が8割。リクルート時代の“しくじり”で学んだ、戦略を考える5ステップ
  3. 3
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  4. 4
    広告を“邪魔者”から“体験”へ。サッポロビール×DAZNが拓く「Fandomマーケティング」の新境地
  5. 5
    「BOSS」「なっちゃん」の仕掛け人、元サントリー北川氏はなぜPR会社へ？語る「企業価値向上」の本質
  6. 6
    DMのCV率が20％向上！再春館製薬所がGROWTH VERSEと挑む、顧客起点のAI活用
  7. 7
    結果も出す、遊びも忘れない、だから広告は面白い。広告ウヒョー！と三浦崇宏が選ぶ25上半期のベスト広告
  8. 8
    AI検索時代、SEOは終わるのか？変わりゆく検索体験に対応する「GEO」の本質と最前線
  9. 9
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  10. 10
    Z世代の関心を集めた広告インサイトを分析　「起用タレントギャップ」「疑似体験」「SNS起点広告」が鍵