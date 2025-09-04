×
MarkeZineニュース

グーグル・クラウド・ジャパン新代表に三上智子氏が就任　元日本マイクロソフト執行役員常務

　グーグル・クラウド・ジャパンは2025年9月4日、2025年10月1日付で三上智子氏が代表に就任すると発表した。現代表の平手智行氏は約6年間同職を務めた後、Google Cloud VP兼エグゼクティブアドバイザーに就任する。

画像を説明するテキストなくても可

　三上氏は企業向けテクノロジー分野で20年以上の経験を持ち、直近では日本マイクロソフトで執行役員常務およびエンタープライズサービス事業本部長を務めていた。

　Google CloudのGlobal Revenue PresidentであるMatt Renner氏は「現在、Google Cloudはクラウド技術とAIソリューションを活用して、日本企業のデジタル変革を加速しています。Google Cloudの日本市場へのコミットメントはかつて無いほどに高まっており、引き続き、三上氏の高い専門知識とビジョンで、お客様の革新的なイノベーションの推進とAIが主導する未来の構築に貢献してまいります」とコメントした。

　Google Cloudは特にここ1年以上にわたり成長を続けており、2025年第2四半期のグローバル収益は前年同期比32％増の136億ドルとなった。AI需要に支えられた成長の勢いは日本市場にも広がっており、様々な業界の企業がGoogle Cloudのソリューションを活用している。

　三上氏は「AI と クラウド技術 が、ビジネス変革のみならず、日本の未来そのものを再定義し創造するこの重要な転換期に、グーグル・クラウド・ジャパンという素晴らしいチームを率いることを心から光栄に思います。AI の力を最大限に活用しながら、お客様、パートナー様、そして開発者の皆様と共に、日本のあらゆる産業の発展と社会全体の新たな価値創造に貢献していきます」とコメントした。

三上智子氏の略歴
　2025 年 10 月 1 日にグーグル・クラウド・ジャパン 日本代表に就任し、日本市場における Google Cloud のビジネス推進を統括。Google 日本法人の様々なチームと連携しながら、日本の企業に AI をはじめとしたクラウド技術を提供することで、デジタル トランスフォーメーションを推進する。さらに、デジタル ネイティブから大企業、パートナー企業、そして開発者とともに、AI ファーストな未来を築くことを目指す。

　現職以前は、日本マイクロソフト株式会社に 20 年間在籍し、IT 業界のリーダーとして卓越した実績を築いた。直近では執行役員 常務として、サービスインダストリーにおける大手エンタープライズ顧客向けの生成 AI を活用したデジルトランスフォーメーションを指揮。在任中には、新たな事業カテゴリーの確立や、中小企業および法人顧客向けクラウドビジネスの大幅な成長を牽引したほか、米国本社での財務、経営戦略、グローバルパートナーシップなど、多岐にわたる要職を歴任した。 また、地方銀行の社外取締役として、地域社会の DX 推進にも貢献。 インディアナ大学ケリー経営大学院にて MBA を取得。

【関連記事】
KDDI、Google CloudとAIにおける戦略的提携を発表／Geminiを中心に変革を推進
IAS、Google検索パートナーネットワーク向けの事前スクリーニングサービスを開始
Shirofune、Google広告P-MAXキャンペーンに対応する新機能を追加
note、Googleと資本業務提携　Gemini活用の新機能を開発し2025年2月以降に順次提供
【耳から学ぶ】Google「3rd Party Cookie “廃止の撤回”」の真意とは？

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/04 09:45 https://markezine.jp/article/detail/49731

