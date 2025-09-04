グーグル・クラウド・ジャパン新代表に三上智子氏が就任　元日本マイクロソフト執行役員常務

グーグル・クラウド・ジャパンは2025年9月4日、2025年10月1日付で三上智子氏が代表に就任すると発表した。現代表の平手智行氏は約6年間同職を務めた後、Google Cloud VP兼エグゼクティブアドバイザーに就任する。

三上氏は企業向けテクノロジー分野で20年以上の経験を持ち、直近では日本マイクロソフトで執行役員常務およびエンタープライズサービス事業本部長を務めていた。

Google CloudのGlobal Revenue PresidentであるMatt Renner氏は「現在、Google Cloudはクラウド技術とAIソリューションを活用して、日本企業のデジタル変革を加速しています。Google Cloudの日本市場へのコミットメントはかつて無いほどに高まっており、引き続き、三上氏の高い専門知識とビジョンで、お客様の革新的なイノベーションの推進とAIが主導する未来の構築に貢献してまいります」とコメントした。

Google Cloudは特にここ1年以上にわたり成長を続けており、2025年第2四半期のグローバル収益は前年同期比32％増の136億ドルとなった。AI需要に支えられた成長の勢いは日本市場にも広がっており、様々な業界の企業がGoogle Cloudのソリューションを活用している。

三上氏は「AI と クラウド技術 が、ビジネス変革のみならず、日本の未来そのものを再定義し創造するこの重要な転換期に、グーグル・クラウド・ジャパンという素晴らしいチームを率いることを心から光栄に思います。AI の力を最大限に活用しながら、お客様、パートナー様、そして開発者の皆様と共に、日本のあらゆる産業の発展と社会全体の新たな価値創造に貢献していきます」とコメントした。