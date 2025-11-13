×
MarkeZineニュース

10代女子のトレンドランキング『今日好き』が4部門「HANA」も人気【マイナビティーンズラボ】

　マイナビが運営するティーンのマーケティングやリサーチを行う「マイナビティーンズラボ」は、「2025年10代女子が選ぶトレンドランキング」を発表した。

　本ランキングは、2025年に流行した「ヒト・コト・モノ・コトバ・ウタ」の5ジャンルについて、13〜19歳の女性613名を対象にアンケート調査を実施し集計。2015年に開始し、今年で11年目の調査となる。

ABEMAの恋愛リアリティーショーが4部門に影響

　ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』関連の話題が、ヒト・コト・コトバ・ウタの4部門すべてにランクインした。

　ヒト部門では、等身大の発信が共感を呼んでいる「長浜広奈」が1位、独自の世界観で注目を集める「MON7A」が2位を獲得した。また、オーディション番組「No No Girls」から誕生した7人組ガールズグループ「HANA」が3位に入った。

画像を説明するテキストなくても可

　コトバ部門では「メロい」が1位となり、『今日、好きになりました。ハロン編』で長浜広奈が発言した「両手に男でーす」が元ネタとなった「両手に〇〇でーす」が2位、「MON7A」が発端となった「#もんた界隈」が3位にランクインした。

画像を説明するテキストなくても可

映画関連の話題が上位に

　コト部門では『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が1位を獲得した。同作品は公開73日間で累計興行収入が約350億円を突破している。2位には『今日、好きになりました。ハロン編＆夏休み編2025』、3位には「中国ダンス」がランクインした。ドラマ視聴離れが進む世代ながら、映画に対しては積極的な姿勢がうかがえる結果となった。

画像を説明するテキストなくても可

　ウタ部門では、超ときめき♡宣伝部の「超最強」が1位、『今日、好きになりました。ニュージーランド編』の主題歌である幾田りらの「恋風」が2位、「HANA」の「Blue Jeans」が3位となった。「超最強」は、TikTokにおける関連動画の総再生回数が15億回を突破している。

画像を説明するテキストなくても可

AIツールを使い分ける10代

　モノ部門では、香港のアーティストKasing Lungが生み出したキャラクター「ラブブ」が1位、ミスタードーナツの「もっちゅりん」が2位、「ChatGPT」が3位にランクインした。

画像を説明するテキストなくても可

　10代女子に聞くと、多くの人がAIを相談相手やおしゃべり相手として活用しているという。「勉強に関する調べものはGemini」「相談や雑談はChatGPT」「Xで気になることがあったらGrok」など、使う場所や目的によりAIを使い分けている人もいた。

調査概要

　調査方法は、事前アンケートにて362名から回収したフリーアンサーで抽出したワードの中から、5つのジャンルごとに25項目をピックアップ。その中から「マイナビティーンズ」会員と外部調査会社のパネルにアンケート調査を実施した。回答数は13〜19歳の女性613名で、調査期間は2025年9月18日から9月30日まで。

MarkeZine（マーケジン）
2025/11/13 07:15 https://markezine.jp/article/detail/50158

