「良い嘘」とは何か？ フェイク疲れの時代に、それでも笑えた2026海外エイプリルフール事例7選

エイプリルフールは、本来「嘘を楽しむ日」だった。しかし2026年の今、その前提は少し崩れている。AI生成コンテンツやフェイクニュースが日常的に流通し、私たちはすでに「何が本当かわからない」環境に慣れてしまった。そんな中で企業が仕掛けるジョークは、ときに笑いよりも混乱を生む。それでも今年、「これはうまい」と感じさせるネタはいくつかあった。本記事では単なる事例紹介ではなく、「どんな嘘が機能していたのか」という視点で、海外のエイプリルフールを読み解いていく。

「あり得そう」で一瞬信じる食べ物の嘘

まず目立ったのは、食べ物系のネタだ。

たとえば、Heinzの「抹茶マヨネーズ」。緑色のマヨネーズという見た目の違和感は強いが、「海外ブランドが日本風フレーバーを出す」という文脈自体は珍しくない。そのため、完全なフィクションというより「あり得なくもない」と感じてしまう。

同じく話題になったのが、Domino’sとPot Noodleによるピザとカップ麺の融合。カップ麺の具材や味をピザに乗せるという発想はかなり雑だが、「コラボ商品が乱立する時代」という背景を考えると、実際に出てもおかしくないラインに収まっている。

これらに共通するのは、「一瞬だけ信じてしまう距離感」だ。まったくの嘘ではなく、現実の延長線上にある。だからこそ、見た瞬間にツッコミではなく「え、本当に？」という反応が生まれる。

「ブランドの延長」で成立する嘘

次にわかりやすいのが、既存プロダクトを拡張したタイプのネタだ。

Dysonの「犬用Airwrap」はその典型だろう。人間用の高級ヘアスタイラーを、そのまま犬向けに展開するという発想自体は荒唐無稽だが、「Dysonならやりかねない」という妙な納得感がある。

この手のネタは、ブランドの理解度がそのまま面白さに直結する。単なる奇抜さではなく、「その会社がやりそうかどうか」が判断基準になるため、受け手側にも前提知識が求められる。言い換えると、文脈のある嘘は、それだけで説得力を持つのだ。