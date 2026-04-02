電通デジタル、「∞AI Chat」をリブランディング　10種類の実務特化型AIエージェントを本格提供

電通デジタルは、対話型AI開発を支援するソリューション「∞AI Chat」を「AI For Growth Canvas」としてリブランディングした。

この刷新により、ユーザーインターフェース（UI）を全面的にアップデートするとともに、オプション機能として活用できるマーケティング実務に特化したAIエージェント群「AI for Growth Marketing Agents」の本格提供を開始する。

具体的に、UIデザインにおいては機能中心のインターフェースをアップデートし、実務におけるAI利用への心理的なハードルを下げる。また、直感的に操作できるよう日々の業務で活用するエージェントをカード形式で配置する。

「AI For Growth Canvas」UIイメージ

各AIエージェントは、国内電通グループが保有する生活者調査データやプランナー／クリエイターの思考プロセス、ナレッジを学習させた、マーケティング実務に特化したものだ。「AI For Growth Canvas」上で各エージェントがシームレスに連携しており、対話を通じて生活者のインサイト発見・戦略立案からコンセプト開発・施策検討、クリエイティブ制作・検証まで、一気通貫でサポートする。マーケターは、10種類のエージェントの中から、企業のニーズに合わせて最適なエージェントをオプションとして選択することが可能となる。

「AI for Growth Marketing Agents」のAIエージェント一覧（クリックして拡大）

なお、これまで「∞AI Chat」として展開してきた生活者向けのAIチャット構築・開発支援サービスについては、刷新後も名称を維持し引き続き提供していく。

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