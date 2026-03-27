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DearOne、「リテールメディア動向レポート」第3弾を公開　主要5ジャンルを4つの行動軸で比較

　DearOneは「リテールメディア動向レポート〜ARUTANA Lab Vol.3〜」を公開した。本レポートでは、EC、デジタルチラシ、決済・ポイント、デジタルサイネージ、公式アプリという主要5ジャンルを4つの行動軸で比較し、「自社の課題を解決するプラットフォーム」を選定するための判断基準として整理している。

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　レポートでは、購買につながる投資先を見極めるため、各ジャンルを「店外（計画）」から「店内（実行）」まで消費者行動軸で整理し、どの媒体が購買意思決定に寄与するのかを構造的に解説。また、リテール公式アプリにおける広告配信とユーザー体験（UX）の両立についても取り上げ、フリークエンシー（広告接触頻度）の課題に対し、ネットワーク化による広告負荷分散による解決策を紹介している。

　さらに、アプリ収益化の障壁となる「リーチの壁」「フリークエンシーの壁」について、戦略モデルごとのアプローチを整理。CRM基盤を活かしつつ収益とユーザー体験を高める方法を示している。

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2026/03/27 15:30 https://markezine.jp/news/detail/50613

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