ビットコインでチキンをゲット！カナダKFCが自社ECで仮想通貨決済を期間限定導入

時期:2018年

国名:カナダ

企業/ブランド:KFC

業種:飲食店

近年にわかに活気づいている、仮想通貨市場。中でも代表格であるビットコインの高騰ぶりは、ニュースでも取り上げられるなど話題となりました。

ビットコインは仮想とはいえ、れっきとした通貨。Amazonなどのギフト券や商品との交換はもちろん、実店舗でも取り扱いも増えてますます便利になってきています。しかしその反面、価格の乱高下や取引所の破たんといった、不安材料があるのも事実。

そんな仮想通貨に目を付けたのが、カナダのKFC。同社のオンラインストアで、ビットコインを使って支払いをできるサービス『THE BITCOIN BUCKET』を実施することを、SNSで発表しました。

KFC Canada presents The #Bitcoin Bucket. Sure, we don’t know exactly what Bitcoins are, or how they work, but that shouldn’t come between you and some finger lickin’ good chicken. https://t.co/2OKuCHk5Hb pic.twitter.com/UwaduB8toi

— KFC Canada (@kfc_canada) January 11, 2018