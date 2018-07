コルクの佐渡島氏が語る、『君たちはどう生きるか』ヒットの理由＆コミュニティ起点の熱量の拡げ方

今年5月、幻冬舎からNewsPicksBookとして、コルク代表の佐渡島庸平氏によるコミュニティ論『WE ARE LONELY, BUT NOT ALONE. 現代の孤独と持続可能な経済圏としてのコミュニティ』が上梓された。コミュニティマーケティングに注目が集まっているが、コルクでは独自の方法で作家のファンコミュニティをつくり、またコルク自体のコミュニティ「コルクラボ」の運営も手がける。佐渡島氏のコミュニティ形成の根幹にある考え方に迫った。