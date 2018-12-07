CyberZ、TOY Interactiveと業務提携／韓国におけるクリエイティブ制作体制を強化

スマートフォン広告事業を行うCyberZは、TOY Interactive（本社：韓国ソウル市）と、スマートフォン広告クリエイティブ制作において業務提携したことを発表した。
TOY Interactiveは、SNSチャンネル運営と映像コンテンツ制作、デジタルキャンペーン、バイラルキャンペーンなどを得意とするモバイル広告に特化したクリエイティブエージェンシー。
CyberZは、本提携を通して韓国におけるプロモーション提案の幅を拡大し、より質の高い広告クリエイティブの制作と、地域に特化したプロダクト開発を積極的に行っていく。
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