GO、コロナ禍で困窮する企業をアイデアで支援 緊急事態宣言延長により「プロブレ」の無償提供を再開

