日本パッケージデザイン協会がオンライン講座を開校　デザイナーの力を引き出す発注者を育成

日本パッケージデザイン協会は、2021年6月24日（木）～2021年10月28日（木）に、オンライン育成プログラム「パッケージデザインの学校」を提供する。

本プログラムでは、デザインを発注・ディレクションするブランドマネージャーや商品担当者を対象に、デザイナーの力を引き出し、強いブランドを作る「発注者」の育成を目指す。

同協会のパッケージデザインに関する知見や人材を活かし、商品の企画、開発、デザイン、ブランディングなどの切り口で全16回の講座を実施予定。これにより、パッケージデザインによる価値創造をサポートしていく。

講師一覧

校長：加藤芳夫氏（日本パッケージデザイン協会専務理事）

講師：日本パッケージデザイン協会会員による講師陣18人

梅原真氏（梅原真デザイン事務所 デザイナー）

水口洋二氏（サントリーコミュニケーションズ 執行役員 宣伝・デザイン本部長）

信藤洋二氏（資生堂 クリエイティブ本部 デザインエクセレンスユニット ECD）

宮城愛彦氏(インターブランドジャパン クリエイティブディレクター)

他

講座概要

開催日：2021年6月24日（木）～10月28日（木）毎週木曜日、全16回

時間：毎週木曜日15時00分～16時30分（講座1時間＋質疑応答30分）

※講座によって質疑応答の時間に変更あり

受講費：全16講座一括申し込み55,000円（税込）、1講座ごとの申し込み5,500円（税込）

形式：Zoomによるウェビナー

※プログラム詳細・申し込みはこちらから

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