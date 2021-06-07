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リチカ、「RICHKA CREATIVE FIRM」を創設　専門家の知見を活用した企業のマーケ支援へ

　リチカは、企業のマーケティング活動を支援する新組織「RICHKA CREATIVE FIRM」を創設した。

　同社は、マーケティング動画クラウドサービス「リチカ クラウドスタジオ」を提供する企業。今回の新組織では、テクノロジーによるマーケティングの自動化と顧客に最適化されたクリエイティブの制作により、企業の「マーケティングトランスフォーメーション（MX）」を支援していく。

　同組織には、クリエイティブ、テクノロジー、マーケティングなど様々な領域の専門家が在籍。それぞれの知見やリチカの動画生成ノウハウを活用し、中長期にわたって企業におけるマーケティング課題の解決を支援する。

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