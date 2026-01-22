×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

Yahoo!広告 ディスプレイ広告（運用型）インストリーム広告、「ABEMA」への配信受付を開始

　LINEヤフーは2026年1月22日、Yahoo!広告ディスプレイ広告（運用型）インストリーム広告において、AbemaTVが運営する動画配信サービス「ABEMA」への配信受付を同日より開始したと発表した。最短で1月28日から、審査が完了した広告より順次配信を始める予定である。

　「インストリーム広告」は、動画番組内の広告枠に動画広告を配信できるサービスで、PCやスマートフォン、コネクテッドTVといった複数デバイスで利用できる。配信先の拡大とあわせて、広告主が商品やサービスの特長に合わせて動画の長さを選択できる点が特徴だ。Yahoo!広告では、2025年9月からインストリーム広告を提供している。

　今回、「ABEMA」配信対応により、生活者の多様な動画視聴スタイルへアプローチが可能となる。広告主は番組ジャンルなどのターゲティング機能を活用し、商材やマーケティング目的に応じて柔軟な配信設計ができる。

　2026年1月22日からDeal ID登録の受付が開始されており、Deal単位で配信期間やターゲティング条件、ジャンル、動画秒数などの設定が行える。なお、当初はLINEヤフーの営業担当者がついている広告主への提供に限定されているが、2026年2月以降、担当者のいない企業へも提供拡大が予定されている。

【関連記事】
コネクテッドTVでのオーバーレイ広告、インストリーム型動画広告の4倍印象に残る結果に【米国調査】
Meta、Facebook上でインストリーム広告の提供を開始
ジーニー、DOOHとCTV広告の一括配信およびリーチ分析を実施　統合ソリューションの提供目指す
博報堂ＤＹＭＰとフジテレビジョン、地上波とCTV広告の統一指標で評価するメニューのテスト運用を開始
SMN、「Logicad」にCTV広告の効果計測機能を追加　広告接触後のサイト来訪率などを可視化

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/22 16:00 https://markezine.jp/article/detail/37134

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  2. 2
    【BEST OF MARKETING AWARD 2026】大賞はファミマの「涙目シール」 NEW
  3. 3
    サイト訪問者の99%を逃す“機会損失”に終止符を。CVR1%の壁を壊す「対話するWebサイト」の力
  4. 4
    2026年、注目ブランドはどう動く？【花王／カンロ／クラシコム編】 NEW
  5. 5
    「大手メーカーで私の望む家はつくれない」その思い込みを覆す、積水ハウスの“リアルな”発信戦略
  6. 6
    2026年、最適化の閉塞感をどう超えるか？細田高広氏が示すAIに代替不可能な「ヒューマニティ」の本質
  7. 7
    AIリサーチの「98％普及」が招いた落とし穴──4割が直面するエラーと、求められる“人間の眼”
  8. 8
    日本生命がリワードプログラムを刷新　アンケート・リワード機能導入によるCX向上策とは？
  9. 9
    2025年、Z世代に刺さった広告は「極端な2択」トレンド・気持ち・憧れを射抜く13インサイト【前編】
  10. 10
    「最適化スコア」の食わず嫌いは損失。Meta広告の“AI最適解”と「攻め」の運用論
  1. 1
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  2. 2
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  3. 3
    データ活用のその先へ――電通クロスブレイン新社長小野洸一氏が語る、事業創造を見据えた伴走支援の進化
  4. 4
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  5. 5
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  6. 6
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  7. 7
    イオンリテールはいかにして1,400万人のアプリ会員と1to1コミュニケーションを実現しているのか？
  8. 8
    Meta提唱「クリエイティブは新たなターゲティング手法」制作費ゼロ・成果報酬で実現する多様化の仕組み
  9. 9
    「大手メーカーで私の望む家はつくれない」その思い込みを覆す、積水ハウスの“リアルな”発信戦略
  10. 10
    2025年下半期に話題になったOOH15選！「BMSG」から「無限城」まで、SNSで話題化する法則