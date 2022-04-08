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Amazonの成城石井ネットスーパー、配送エリアを拡大　新宿区、千代田区、港区など5都市を追加

　Amazonと、スーパーマーケット「成城石井」を展開する成城石井は、成城石井ネットスーパーの配送エリアを拡大した。

　両社は、ECモール「Amazon」上の成城石井ネットスーパーを共同展開。対象エリアのAmazonプライム会員に向けて、成城石井で取り扱っている生鮮食品や自家製惣菜、成城石井オリジナル商品など約4,000点の商品（※2022年4月6日時点）を注文から最短2時間でAmazonが届けている。

　これまでの配送エリアは、東京都大田区、品川区、渋谷区、杉並区、世田谷区、中野区、目黒区の7区であったが、東京都の新宿区、千代田区、港区、狛江市、調布市の3区2市が新たに配送エリアに加わった。これにより、同サービスの配送エリアは東京都10区2市となった。

　両社は今後も配送エリアを順次拡大していく予定だ。

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2022/04/08 17:00 https://markezine.jp/article/detail/38757

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