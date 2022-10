アマゾンジャパン、「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2022」発表

アマゾンジャパンは、「Amazon ECサミット」において、「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2022」を発表した。昨年同様、「ご当地の魅力 発信賞」、「Day One賞」、「海外販売賞」などの部門に加え、今年は新たに「最優秀賞」、「Prime Try Before You Buy賞」、「カテゴリー賞」、「Amazon サービス活用賞」の4賞を新設し、合計9部門に55社の販売事業者が選出された。

同アワードは、顧客満足度や売上、同社が提供する各種サービスの活用度などを指標に選ばれる。

なお、家電&オフィス用品、ライフ&レジャー、消費財、ファッションの4ジャンルにおいて、最も成功した販売事業者に贈られる、最優秀賞を獲得したのは、「AnkerDirect」、「X-PLOSION」、「BEAMS」、「Yogibo」の4社。

