連想、連想、連想！ 直感買いの要はプラスの連想によるメンタルアベイラビリティの向上だ【お薦め書籍】

マーケターの仕事はメンタルアベイラビリティ(購入時の想起されやすさ)を高めることであり、想起集合の3位までに入るために消費者のプレファレンス(選好性、好意度)を向上させなければならない──。

そのとおりだと思う反面、今日の仕事では何をどうしたらいいのかは判然としません。いずれも重要なのは承知していたとしても、手元の作業として何をすればメンタルアベイラビリティやプレファレンスを高めることができるんでしょうか。

メンタルアベイラビリティのような概念をはじめとする数学やエビデンスを重視する新しいマーケティングの潮流(EBM、エビデンス・ベースド・マーケティング)は、ここ10年ほどの間に出版された森岡毅氏の「確率思考の戦略論」シリーズ(KADOKAWA、ダイヤモンド社)やバイロン・シャープ氏の「ブランディングの科学」シリーズ(朝日新聞出版)、さらに近年の芹澤連氏による『戦略ごっこ』(日経BP)や小川貴史氏&山本寛氏の『その決定に根拠はありますか?』(マイナビ出版)などの書籍によって加速しています。

あくまで私の個人的な印象ですが、これらの書籍の内容は説得力があり納得もでき実践したいと思う反面、具体的な実務に活用するにはちょっと難しいと思っていました。ダブルジョパディの法則は浸透率、NBDディリクレモデルは新規顧客獲得の重要性を教えてくれますが、では実際にどうやって浸透率や新規顧客を増やせばいいのか?

(正しい戦略がある前提なら)現場のマーケターにとっては「何をやるか」が最も重要です。我々はメルマガの件名、Xの投稿文、TikTokや広告のクリエイティブを作る必要があるわけですが、エビデンスや法則を知ったとしても、そこからは直接的に施策は生まれません。ゆえに、施策を考え出す手法を知りたいと思うのは当然のことでしょう。

今回紹介する書籍『「直感買い」のつくり方 記憶と連想の力で「つい選んでしまう」を促す』は、マーケティングの「数学やエビデンス」から歩みを進め、「施策を考え出す手法」の一歩手前まで連れていってくれる本です。本書を補助線とすることで、施策やクリエイティブを検討しやすくなることは間違いありません。

※原著『The Power of Instinct: The New Rules of Persuasion in Business and Life』は2024年刊行。