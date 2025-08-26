×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

電通PRコンサルティングとミンカブ、IR・広報活動の効果測定サービス「IRwith PR」提供

　2025年8月25日、電通PRコンサルティング（以下、電通PRC）とミンカブ・ジ・インフォノイド（以下、ミンカブ）は、IR・広報活動の効果測定および戦略策定を支援するサービス「IRwith PR」の提供を開始した。

　同サービスは、ミンカブが保有する「MINKABU（みんかぶ）」および「Kabutan（株探）」の企業ページのトラフィックデータを基盤とし、電通PRコンサルティングが報道量や株式の出来高を組み合わせて分析する。これにより、IR・広報活動が個人投資家の行動にどのような影響を与えたかを客観的指標で可視化し、比較分析したコンサルティングレポートを毎月提供する仕組みである。

　比較分析は、同業他社や競合銘柄のデータも織り交ぜることで、業界内での自社の注目度やIR活動の相対評価が可能となる。また、月ごとの分析結果をもとに、翌月以降のIR施策や発信テーマの改善点などを提示し、企業のPDCAサイクルを支援する。

　東京証券取引所が2025年7月からIR体制の整備を全上場企業に義務付ける方針を示したことや、新NISA制度導入による個人投資家層の拡大を背景に、企業のIR・広報活動の戦略的強化が求められている。本サービスは、施策ごとの効果や個人投資家の関心を具体的なデータとして把握したいというニーズに応え、継続的なモニタリングや競合比較を通じて効率的なIR活動を実現する。

　「IRwith PR」は、企業ページのトラフィックデータや報道リーチポイント、株式出来高を時系列で追跡・分析し、IR施策が投資家の行動に与える影響を可視化する。レポートには、施策と報道、トラフィックデータ・出来高の相関グラフや競合比較、月次KPIサマリー、翌月提案などが盛り込まれる。料金は月額60万円（税別）からとなっている。

　ミンカブは今後、「MINKABU」上でのリアルタイム発信やSNS機能による双方向コミュニケーションを可能にする「IRwith」のリリースも予定している。

【関連記事】
ロゴラボ、広報/IRのレビュー業務を自動化する「AIブランドレビュー」を正式ローンチ
電通、上場企業の個人投資家向けIRを支援する「IR-BRANDING 360°」の提供を開始
DACとオズマピーアール、PR・広報とデジタルマーケティングを連携しワンストップで提供
共同ピーアール、広報・PR・マーケティングサービス「PR-FORCE」を2023年1月に正式リリース
広報は話題作りから価値づくりへ「第5回企業広報力調査」発表【電通PRコンサルティング調査】

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/26 15:30 https://markezine.jp/article/detail/49753

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    動画広告の成果をどう測る？電通デジタルとライフネット生命が事業貢献度を可視化！ NEW
  2. 2
    Criteo＝「リタゲ」だけではない！CPA微増でCVを最大化するコマース・オーディエンスとは？ NEW
  3. 3
    ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング
  4. 4
    クリエイティブ界の登竜門に挑戦！Droga5 Tokyo若手4人による「ヤングカンヌ」体験記 NEW
  5. 5
    フィルターバブルを破ろうとしている女の子たち。これからの世界の広げ方
  6. 6
    DeNAが優勝しなければ魂を取られる!?　プロ野球史上初・シーズン連動縦型ショートドラマの狙いと成果 NEW
  7. 7
    ミツカンのD2C「ZENB」が気づいた離脱の理由　継続購入を促進するデータ分析のコツを公開
  8. 8
    AIに勝る共感コンテンツ産業への投資　広告会社ADK事業買収と「電通S&E」事業の転換
  9. 9
    デジタル広告のCPAが7割に改善！メディケア生命保険が挑戦した“自動化時代”の運用体制見直し
  10. 10
    LINEヤフーと電通、電通デジタルの共同分析基盤「SynWA project」とは？活用方法を聞く
  1. 1
    アパレル大手ワールドのMA刷新　属人化を脱し、“現場で動く”CX戦略とは
  2. 2
    ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング
  3. 3
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  4. 4
    LINEヤフーと電通、電通デジタルの共同分析基盤「SynWA project」とは？活用方法を聞く
  5. 5
    話題化と購買に寄与！花王「THE ANSWER」の大ヒットを支えたヤフーとLINE活用とは？
  6. 6
    【初取材】Netflixは広告プラットフォームではない。目指すのは「広告も含めた最高な視聴体験」
  7. 7
    「提案が通らない」悩みを解消する、隠れた重要スキル──BtoBマーケに必須の“社内合意形成”の進め方
  8. 8
    なぜあの広告はZ世代に刺さったのか？ 事例で読み解く、3つの広告カテゴリーと10要素
  9. 9
    群雄割拠の縦型動画時代、若年層に響くコンテンツを作るには？サイバーエージェントの専門チームに聞く勘所
  10. 10
    ペルソナの作り話はバレる！本気の好きをカタチにするアサヒビールの新組織「新顧客創造研究所」に迫る