×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

博報堂グループ、グローバルスポーツビジネス事業を展開する「博報堂アスリートソリューション」を始動

　2025年8月26日、博報堂は新たに「HAKUHODO Athlete Solution Inc.（博報堂アスリートソリューション）」を始動し、グローバルスポーツビジネス事業の展開を本格化すると発表した。

　この新事業は、博報堂の100％子会社である博報堂ＤＹスポーツマーケティングが、米国法人Amuse Sports Holdings（CEO：団野村氏）の株式を66.7％取得し、商号変更を行った。博報堂アスリートソリューションは、MLBや欧州サッカー市場への進出を狙っており、ここでの豊富な経験と専門性を生かし事業を拡大する方針だ。

　日本国内のスポーツ市場はコロナ禍からの回復が進んでいる。スポーツ庁も「第3期スポーツ基本計画」で“スポーツの成長産業化”を重要政策に掲げており、スポーツビジネスは官民一体で拡大を見込まれている。

　博報堂グループはこれまでもアスリートマネジメントやキャスティングをはじめとした多岐にわたるアスリートプロデュース事業を国内中心に展開してきた。この度の新事業により、同グループはグローバルなスポーツ市場への積極的な進出を目指す。特に、MLBや欧州サッカーなど世界的に注目されるマーケットでの知識とネットワークを活用し、事業の成長を図りたい考えだ。

　博報堂ＤＹスポーツマーケティングが持つスポーツコンテンツのノウハウや、データスタジアムといった関連企業の知見を組み合わせ、アスリートのポテンシャルを最大化し、彼らのキャリアを多角的に支援するとしている。今後も、アスリートを起点としたこのビジネスモデルを海外ライツホルダーとのパートナーシップ構築に活用し、マーケティング・ライツ領域への事業拡張も目指す。

【会社概要】

（1）HAKUHODO Athlete Solution Inc.
博報堂アスリートソリューション（日本語表記）※Amuse Sports Holdingsから商号変更　
所在地：10801 National Blvd, Suite 525  Los Angeles, CA 90064 USA
事業内容：事業会社である株式会社Athlete Solution（日本法人）およびAthlete Solution USA Inc.（米国法人）の持ち株会社。

（2）株式会社Athlete Solution
所在地：東京都港区南青山4－1－15
事業内容：各競技の国際エージェント資格を持つ社員が在籍し、野球やサッカー、ラグビーや卓球、バスケットボールやパデルの日本代表選手など、約40名のトップアスリートと契約するエージェント・マネジメント会社。

（3）Athlete Solution USA Inc.
所在地：10801 National Blvd, Suite 525  Los Angeles, CA 90064 USA
事業内容：各競技の国際エージェント資格を持つ社員が在籍し、MLBで活躍する外国人選手など、
約20名のトップアスリートと契約するエージェント・マネジメント会社。
※㈱Athlete Solution、Athlete Solution USA Inc.については代表者のみ変更
※上記3社の代表取締役社長およびCEOは、博報堂ＤＹスポーツマーケティングの豊下 哲氏が務める

【関連記事】
電通、「スポーツ未来研究所」を発足　観戦体験の価値を定量データで可視化へ
電通グループ、「電通スポーツ＆エンターテインメント」をグローバル展開　アニメ事業で海外3拠点に進出
NextStairsと電通マクロミルインサイト、スポーツスポンサーの統合ROI測定ソリューション提供
2024年のスポーツ実施率は31％／若年層の約半数が「体力に自信ない」【クロス・マーケティング調査】
【耳から学ぶ】パナソニック スポーツの成長戦略

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/27 11:15 https://markezine.jp/article/detail/49769

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    動画広告の成果をどう測る？電通デジタルとライフネット生命が事業貢献度を可視化！
  2. 2
    信頼による差別化が求められる時代へ──レイ・イナモト氏が語る、ブランド構築のために必要な4つのシフト NEW
  3. 3
    Criteo＝「リタゲ」だけではない！CPA微増でCVを最大化するコマース・オーディエンスとは？
  4. 4
    デジタル広告のCPAが7割に改善！メディケア生命保険が挑戦した“自動化時代”の運用体制見直し
  5. 5
    クリエイティブ界の登竜門に挑戦！Droga5 Tokyo若手4人による「ヤングカンヌ」体験記
  6. 6
    LINEヤフーと電通、電通デジタルの共同分析基盤「SynWA project」とは？活用方法を聞く
  7. 7
    ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング
  8. 8
    ミツカンのD2C「ZENB」が気づいた離脱の理由　継続購入を促進するデータ分析のコツを公開
  9. 9
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  10. 10
    フィルターバブルを破ろうとしている女の子たち。これからの世界の広げ方
  1. 1
    アパレル大手ワールドのMA刷新　属人化を脱し、“現場で動く”CX戦略とは
  2. 2
    ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング
  3. 3
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  4. 4
    LINEヤフーと電通、電通デジタルの共同分析基盤「SynWA project」とは？活用方法を聞く
  5. 5
    話題化と購買に寄与！花王「THE ANSWER」の大ヒットを支えたヤフーとLINE活用とは？
  6. 6
    【初取材】Netflixは広告プラットフォームではない。目指すのは「広告も含めた最高な視聴体験」
  7. 7
    「提案が通らない」悩みを解消する、隠れた重要スキル──BtoBマーケに必須の“社内合意形成”の進め方
  8. 8
    なぜあの広告はZ世代に刺さったのか？ 事例で読み解く、3つの広告カテゴリーと10要素
  9. 9
    群雄割拠の縦型動画時代、若年層に響くコンテンツを作るには？サイバーエージェントの専門チームに聞く勘所
  10. 10
    ペルソナの作り話はバレる！本気の好きをカタチにするアサヒビールの新組織「新顧客創造研究所」に迫る