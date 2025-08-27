博報堂グループ、グローバルスポーツビジネス事業を展開する「博報堂アスリートソリューション」を始動

2025年8月26日、博報堂は新たに「HAKUHODO Athlete Solution Inc.（博報堂アスリートソリューション）」を始動し、グローバルスポーツビジネス事業の展開を本格化すると発表した。

この新事業は、博報堂の100％子会社である博報堂ＤＹスポーツマーケティングが、米国法人Amuse Sports Holdings（CEO：団野村氏）の株式を66.7％取得し、商号変更を行った。博報堂アスリートソリューションは、MLBや欧州サッカー市場への進出を狙っており、ここでの豊富な経験と専門性を生かし事業を拡大する方針だ。

日本国内のスポーツ市場はコロナ禍からの回復が進んでいる。スポーツ庁も「第3期スポーツ基本計画」で“スポーツの成長産業化”を重要政策に掲げており、スポーツビジネスは官民一体で拡大を見込まれている。

博報堂グループはこれまでもアスリートマネジメントやキャスティングをはじめとした多岐にわたるアスリートプロデュース事業を国内中心に展開してきた。この度の新事業により、同グループはグローバルなスポーツ市場への積極的な進出を目指す。特に、MLBや欧州サッカーなど世界的に注目されるマーケットでの知識とネットワークを活用し、事業の成長を図りたい考えだ。

博報堂ＤＹスポーツマーケティングが持つスポーツコンテンツのノウハウや、データスタジアムといった関連企業の知見を組み合わせ、アスリートのポテンシャルを最大化し、彼らのキャリアを多角的に支援するとしている。今後も、アスリートを起点としたこのビジネスモデルを海外ライツホルダーとのパートナーシップ構築に活用し、マーケティング・ライツ領域への事業拡張も目指す。

【会社概要】

（1）HAKUHODO Athlete Solution Inc.

博報堂アスリートソリューション（日本語表記）※Amuse Sports Holdingsから商号変更

所在地：10801 National Blvd, Suite 525 Los Angeles, CA 90064 USA

事業内容：事業会社である株式会社Athlete Solution（日本法人）およびAthlete Solution USA Inc.（米国法人）の持ち株会社。

（2）株式会社Athlete Solution

所在地：東京都港区南青山4－1－15

事業内容：各競技の国際エージェント資格を持つ社員が在籍し、野球やサッカー、ラグビーや卓球、バスケットボールやパデルの日本代表選手など、約40名のトップアスリートと契約するエージェント・マネジメント会社。

（3）Athlete Solution USA Inc.

所在地：10801 National Blvd, Suite 525 Los Angeles, CA 90064 USA

事業内容：各競技の国際エージェント資格を持つ社員が在籍し、MLBで活躍する外国人選手など、

約20名のトップアスリートと契約するエージェント・マネジメント会社。

※㈱Athlete Solution、Athlete Solution USA Inc.については代表者のみ変更

※上記3社の代表取締役社長およびCEOは、博報堂ＤＹスポーツマーケティングの豊下 哲氏が務める

