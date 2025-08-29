×
MarkeZineニュース

タクシーサイネージメディア「GROWTH」、初の海外展開として台湾でサービス開始へ

　ニューステクノロジーは、タクシー車内のデジタルサイネージメディア「THE TOKYO TAXI VISION GROWTH（以下、GROWTH）」のネットワークを海外に拡大。「THE TAIWAN TAXI VISION GROWTH（以下、GROWTH TAIWAN）」として、2025年9月1日から初の海外展開先となる台湾でのサービス開始を発表した。

　台湾の広告代理店である火星創集とベクトルによる合弁会社・新里程科技傳媒股份が、同サービスを運営する。

タクシーサイネージメディア「GROWTH」
タクシーサイネージメディア「GROWTH」
車内空間イメージ
車内空間イメージ

　GROWTH TAIWANでは、台北市・新北市・基隆市・桃園市・高雄市（左営駅周辺）を対象に、タクシー後部座席へ12.5インチ・2K相当の高画質タブレットを搭載し動画広告を配信する。導入対象は台湾の配車サービス「LINE GO」「yoxi」の車両で、広告は10秒／20秒／30秒フォーマットに対応。企業は配信効果レポートを基に、PDCA運用が可能だ。

　まずは約3,500台からサービスを開始し、3年以内に7,000台規模へ拡大を目指す。今後は配車アプリ連動型のターゲティング広告や、NFC・QRコードを活用したOMO施策への展開も予定している。

【関連記事】
アドインテ、ツルハドラッグでサイネージ広告メニュー「エンドジャックプラン」を提供　最大5面同時放映
西武ホールディングスら、駅自販機上部を活用したデジタルサイネージの実証実験を開始
VECKS、デジタルサイネージで月替わりの体験型情報番組を配信する「Retail TV」を提供
ARROVAとオトナル、ゲーム内サイネージ・音声広告の横断配信サービス「IMASIVE」を提供開始
タクシーサイネージメディア「GROWTH」、画面にスマホをかざすと情報を取得できる機能を搭載

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

2025/08/29

