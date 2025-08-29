タクシーサイネージメディア「GROWTH」、初の海外展開として台湾でサービス開始へ

ニューステクノロジーは、タクシー車内のデジタルサイネージメディア「THE TOKYO TAXI VISION GROWTH（以下、GROWTH）」のネットワークを海外に拡大。「THE TAIWAN TAXI VISION GROWTH（以下、GROWTH TAIWAN）」として、2025年9月1日から初の海外展開先となる台湾でのサービス開始を発表した。

台湾の広告代理店である火星創集とベクトルによる合弁会社・新里程科技傳媒股份が、同サービスを運営する。

タクシーサイネージメディア「GROWTH」

車内空間イメージ

GROWTH TAIWANでは、台北市・新北市・基隆市・桃園市・高雄市（左営駅周辺）を対象に、タクシー後部座席へ12.5インチ・2K相当の高画質タブレットを搭載し動画広告を配信する。導入対象は台湾の配車サービス「LINE GO」「yoxi」の車両で、広告は10秒／20秒／30秒フォーマットに対応。企業は配信効果レポートを基に、PDCA運用が可能だ。

まずは約3,500台からサービスを開始し、3年以内に7,000台規模へ拡大を目指す。今後は配車アプリ連動型のターゲティング広告や、NFC・QRコードを活用したOMO施策への展開も予定している。

