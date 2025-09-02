×
MarkeZineニュース

電通・電通マクロミルインサイト、価格戦略モデルを解説する無料セミナーを10月7日に開催

　電通と電通マクロミルインサイトは2025年より、価格上昇が常態化する中で企業の価格戦略策定を支援するモデル「Marketing For Growth With Pricing」を提供している。これに合わせ、同モデルを紹介し具体的な活用方法を解説する無料セミナーを2025年10月7日に開催する。

詳細・申し込みは画像をクリック

　「Marketing For Growth With Pricing」は、ブランドイメージと価格・需要の関係性を多角的に分析し、業績に直結する価格戦略を設計する点が特徴だ。価値創出から最適な価格設定、コミュニケーションのプランニングまで一貫したアプローチを提供する。

　そのためセミナーでは、消費者が商品やサービスに持つ「頭の中の価格イメージ」と購入実態の調査・分析結果、具体的事例、戦略立案の考え方について解説する。価格改定や値上げの際に、消費者や社内外関係者に納得感を持たせる意思決定のヒントや、競合との差別化に資する価格戦略のポイントが示される。

プログラム

・物価上昇による価格デザインニーズの背景
・プライシングの基本的な考え方と「Marketing For Growth With Pricing」の着眼点
・「Marketing For Growth With Pricing」について、調査結果・事例をもとに解説
・「Marketing For Growth With Pricing」で実現できること

講師：電通 マーケティング コミュニケーションプランナーの川嶋麻友氏、電通マクロミルインサイト ビジネス開発部 アカウントリード1グループ グループ長 小川明浩氏。

「値上げ時代のプライシング　～電通発の価格戦略モデル『Marketing For Growth With Pricing』～」

  • 開催日時：2025年10月7日（火）13：00～14：00
  • 申込締切：2025年10月3日（金）14：00
  • 実施形式：オンライン（ライブ配信のみ）
  • 内容：価格戦略モデルの解説、調査データ・事例紹介、価値創出からコミュニケーションまでのアプローチ
  • 参加費：無料
  • セミナー申し込みページ

【関連記事】
EDIとインテージ、新たなプライシングソリューションの提供を開始　売上・利益の予測が可能に
アサヒビール、アサヒ飲料、エコノミクスデザインが業務提携　共同で戦略的プライシング分析を開始
アサヒ飲料とエコノミクスデザイン、需要予測とプライシング最適化アルゴリズムを開発
ネオマーケティング、プライシングリサーチ研究チームを発足　事業会社のブランド価値と利益最大化を目指す
デロイト調査、食料品の消費金額増加に67.4％が「物価高」と回答　節約志向が高まり外食・旅行に減速感

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/02 07:30 https://markezine.jp/article/detail/49792

