電通・電通マクロミルインサイト、価格戦略モデルを解説する無料セミナーを10月7日に開催

電通と電通マクロミルインサイトは2025年より、価格上昇が常態化する中で企業の価格戦略策定を支援するモデル「Marketing For Growth With Pricing」を提供している。これに合わせ、同モデルを紹介し具体的な活用方法を解説する無料セミナーを2025年10月7日に開催する。

「Marketing For Growth With Pricing」は、ブランドイメージと価格・需要の関係性を多角的に分析し、業績に直結する価格戦略を設計する点が特徴だ。価値創出から最適な価格設定、コミュニケーションのプランニングまで一貫したアプローチを提供する。

そのためセミナーでは、消費者が商品やサービスに持つ「頭の中の価格イメージ」と購入実態の調査・分析結果、具体的事例、戦略立案の考え方について解説する。価格改定や値上げの際に、消費者や社内外関係者に納得感を持たせる意思決定のヒントや、競合との差別化に資する価格戦略のポイントが示される。

プログラム

・物価上昇による価格デザインニーズの背景

・プライシングの基本的な考え方と「Marketing For Growth With Pricing」の着眼点

・「Marketing For Growth With Pricing」について、調査結果・事例をもとに解説

・「Marketing For Growth With Pricing」で実現できること

講師：電通 マーケティング コミュニケーションプランナーの川嶋麻友氏、電通マクロミルインサイト ビジネス開発部 アカウントリード1グループ グループ長 小川明浩氏。

「値上げ時代のプライシング ～電通発の価格戦略モデル『Marketing For Growth With Pricing』～」 開催日時： 2025年10月7日（火）13：00～14：00

2025年10月7日（火）13：00～14：00 申込締切： 2025年10月3日（金）14：00

2025年10月3日（金）14：00 実施形式： オンライン（ライブ配信のみ）

オンライン（ライブ配信のみ） 内容： 価格戦略モデルの解説、調査データ・事例紹介、価値創出からコミュニケーションまでのアプローチ

価格戦略モデルの解説、調査データ・事例紹介、価値創出からコミュニケーションまでのアプローチ 参加費： 無料

無料 セミナー申し込みページ

