×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
業界キーパーソンと探る 注目キーワード大研究（AD）

「ROIばかり」見ていないか？戦略的なメディアプランは「広告の出発点＝リーチ」の最適化から始まる

　メディアが多様化する昨今、広告主が直面する課題のひとつが「効果検証の複雑化」だ。計測できるデータは増えていく一方、溺れてしまうほどの「データの海」に苦戦するマーケターもいるだろう。この状況に対し、広告効果の出発点となる「リーチ」の最適化に立ち返るべきだと提案するのはビデオリサーチ。本記事では、ビデオリサーチの鈴木康啓氏と、元P&G／現カンテサンスの日髙由香子氏が対談。日本のマーケティング課題やROI向上に向けたリーチ最適化の意義、課題解決のための具体的なソリューションについて語る。

「予算の最適配分」＝「戦略的なメディアプランニング」とは言えない

MarkeZine：まずはお二人の自己紹介からお願いします。

日髙：私は1998年にP&Gに入社後、23年間ほどマーケティング一筋でキャリアを歩んできました。そのうち半分ほどがブランディング領域、もう半分がメディア領域で戦略設計やバイイングを経験しています。その後、2022年にフリーランスのマーケティングコンサルタントとして独立し、現在は企業のマーケティングや販促活動を支援させていただいています。なお、ビデオリサーチさんとはP&G時代から縁が深く、独立後もよくお仕事でご一緒していますね。

カンテサンス　代表　日髙由香子氏
カンテサンス　代表　日髙由香子氏

鈴木：私は2008年に新卒でビデオリサーチに入社後、10年間P&Gさんの営業担当を務めていました。日髙さんとも長くご一緒させてもらいましたね。その後、営業企画や営業推進などを経て、現在はビデオリサーチで主にマーケティング領域のコンサルティングを担当しています。

株式会社ビデオリサーチ　ソリューションユニット　エグゼクティブプロデューサー　兼　ビジネス戦略室　鈴木康啓氏
株式会社ビデオリサーチ　ソリューションユニット　エグゼクティブプロデューサー　兼　ビジネス戦略室　鈴木康啓氏

MarkeZine：ではさっそく本題に入り、日本の多様化するメディア環境と、そこにあるマーケティング課題から伺えればと思います。

日髙：メディアが細分化されてきたがゆえに、数多くあるデータをどう見て・判断すればいいのかという問題には、いつも頭を悩まされます。

　単純に「テレビ」と「デジタル」の2つに分類した場合でも、テレビなら視聴率、デジタルならインプレッションなど計測指標が異なっており、広告効果をフラットに判断することは困難です。結果を横並びで見られないために、メディアプランニングや予算の割り振りにも苦戦しているというのが、多くの事業者に共通する課題と考えます。

鈴木：日髙さんは、「プランニングの部分を代理店に任せようにも、日本にはプロのメディアプランナーが少ない」というお話もよくされていますよね。

日髙：そうですね。「戦略としてのプランニング」ではなく、広告予算を適切に配分する「最適化」に留まってしまっているのではないかと感じます。

鈴木：多くの企業で「マーケティング戦略」を「メディアプラン」に落とし込む部分が不足しているのかもしれません。たとえば、マーケティングの上流では細かなペルソナが設計されているのに、メディアプランニングのフェーズになった途端、「F1層」のように粗い解像度になってしまうケースは往々にしてあると感じます。

日髙：メディアプランの手前に、売上・利益目標など事業としてのゴールがあるはずです。マーケティングの上流から寄り添い、事業にとって本当に適切なメディア戦略を考えてくれる代理店やプランナーの必要性を感じているところです。

メディアと生活者の未来を考える2日間「VR FORUM 2025」開催

株式会社ビデオリサーチ主催のビジネスフォーラム「VR FORUM 2025」が、10月8日（水）・9日（木）に東京ミッドタウン・ホールおよびオンラインで開催予定。今年のテーマは「Next STANDARDをともに。」、業界の第一線で活躍する53名の登壇者による全19セッションを通じて、変化するメディアと生活者の未来を探ります。

メディアプランニングの事例をご紹介するセッション『KDDIが考えるメディアプランニングの理想と現在地～ROIを高める「量×質」のメディア戦略～』もあります。「VR FORUM 2025」特設サイトより、ぜひご参加お申し込みください（参加無料）。

次のページ
リーチは「広告の出発点」、ROI指標だけでは見落としてしまうスケールの観点

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
業界キーパーソンと探る 注目キーワード大研究連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

安光 あずみ（ヤスミツ アズミ）

Web広告代理店で7年間、営業や広告ディレクターを経験し、タイアップ広告の企画やLP・バナー制作等に携わる。2024年に独立し、フリーライターへ転身。企業へのインタビュー記事から、体験レポート、SEO記事まで幅広く執筆。「ぼっちのazumiさん」名義でもnoteなどで発信中。ひとり旅が趣味。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社ビデオリサーチ

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/29 11:00 https://markezine.jp/article/detail/49805

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    プログラマティック広告市場の飽和点　踊り場に立つCA、The Trade Deskの事業分析
  2. 2
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  3. 3
    データはあるのに「再現性」がない理由。限定的なPDCA脱却に向け、イルグルムが新たに挑むMCMの実践
  4. 4
    AI時代のマーケティング戦略。「変わらない」非合理性の理解と、「変わる」LLMOへの備え
  5. 5
    EC売上前年比二桁増を達成。「コスメデコルテ」売上過去最高の裏側にあった“顧客理解の深化”の全貌
  6. 6
    アプリ成熟期こそ、広告の活用を。CyberZとMetaがリエンゲージメントに注目する理由
  7. 7
    日本の4割はSBNR層？ 新しい生活者トレンドに見る「シン（心・信） 消費」の重要性 NEW
  8. 8
    「POEはもう限界」横山隆治氏語るマスマーケティング終焉論と新トリプルメディアとは？【お薦めの書籍】
  9. 9
    「違和感」こそインサイト発見の鍵。博報堂のクリエイティブディレクターが明かす視点とテクニック
  10. 10
    Googleマーケティング バイスプレジデント岩村水樹氏が語る、キャリアとネットマーケティングの変遷
  1. 1
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン”
  2. 2
    イオン×スギ薬局が語るリテールメディア事業の現状、待たれる業界内の基準整備に挑むARUTANAの展望
  3. 3
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  4. 4
    SNSから予測！2025秋美容トレンド　綺麗に“なれる”より“いられる”、単品バズから「レシピ化」へ
  5. 5
    事業が確立しても顧客視点で「前提」から疑い続ける――パナソニック コネクトがN1分析に注力する理由
  6. 6
    【新連載】元リクルートマーケティング責任者が語る「強み」で事業と人を伸ばす“考え型”
  7. 7
    AI時代に広告会社のクリエイターは何を担う？ AI化できない部分の鍛え方、一番大事なスタンスの持ち方
  8. 8
    「違和感」こそインサイト発見の鍵。博報堂のクリエイティブディレクターが明かす視点とテクニック
  9. 9
    広告接触ユーザーの購入率9.6倍！明治「ザバス」のリテールメディア活用と「ARUTANA」の有用性
  10. 10
    ビームス流、顧客と“相思相愛”になるCRM　顧客の行動にマイルを付与する新制度の成果は？