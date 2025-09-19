ファミマオンライン半年の挑戦が30分で丸わかり　ぜひ会場で質問や意見交換を！[ECzine Day]

翔泳社が運営する「ECzine」は、2025年10月9日（木）にオンライン・スタジオ観覧を選んで参加できる無料カンファレンス「ECzine Day 2025 October」を開催する。

「経営貢献度を高めるECへの転換 中長期の戦略と日々の打ち手」をテーマとした本イベントは、アンドエスティ、ファミリーマート、サッポロビール×タカラトミーなどが登壇。次のフェーズに向けて成長戦略を描く先進企業の事例、ECの新規立ち上げ、ECリニューアルを実施した企業の取り組み、EC起点で生まれたヒット商品の開発秘話、販売戦略など幅広い内容のセッションを用意している。

13:10～13:40に行われるセッションは、株式会社ファミリーマート デジタル事業本部 デジタル事業部部長 兼 CSO室 近藤 大輔氏が登壇する。

数多くの店舗を有しながらも、デジタル接点強化に取り組むファミリーマート。2025年3月には新たにデジタルコマース事業「ファミマオンライン」の展開を開始し、続々と商品・サービス拡張を行っている。本セッションでは、こうしたオンラインチャネル拡張の意図や、店舗・ECの連携で意識していること、ファミマのアプリ「ファミペイ」や店内設置のデジタルサイネージ「FamilyMartVision」などを用いた顧客接点構築の道筋・成果を共有する。

リアル・オンラインともに事前登録の締め切りは10月7日（火）13時までとなっている。リアル会場は定員が埋まり次第締め切りとなるため、早めにお申し込みいただきたい（リアル会場の参加、懇親会はEC事業者が優先）。

ECzine Day 2025 October セッションのご紹介

現時点で公開されているセッション情報は、次のとおり。詳細は「ECzine Day 2025 October」イベントサイトの「タイムテーブル」から見ることができる。