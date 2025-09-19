ファミマオンライン半年の挑戦が30分で丸わかり　ぜひ会場で質問や意見交換を！[ECzine Day]

翔泳社が運営する「ECzine」は、2025年10月9日（木）にオンライン・スタジオ観覧を選んで参加できる無料カンファレンス「ECzine Day 2025 October」を開催する。
「経営貢献度を高めるECへの転換 中長期の戦略と日々の打ち手」をテーマとした本イベントは、アンドエスティ、ファミリーマート、サッポロビール×タカラトミーなどが登壇。次のフェーズに向けて成長戦略を描く先進企業の事例、ECの新規立ち上げ、ECリニューアルを実施した企業の取り組み、EC起点で生まれたヒット商品の開発秘話、販売戦略など幅広い内容のセッションを用意している。
13:10～13:40に行われるセッションは、株式会社ファミリーマート デジタル事業本部 デジタル事業部部長 兼 CSO室 近藤 大輔氏が登壇する。
数多くの店舗を有しながらも、デジタル接点強化に取り組むファミリーマート。2025年3月には新たにデジタルコマース事業「ファミマオンライン」の展開を開始し、続々と商品・サービス拡張を行っている。本セッションでは、こうしたオンラインチャネル拡張の意図や、店舗・ECの連携で意識していること、ファミマのアプリ「ファミペイ」や店内設置のデジタルサイネージ「FamilyMartVision」などを用いた顧客接点構築の道筋・成果を共有する。
リアル・オンラインともに事前登録の締め切りは10月7日（火）13時までとなっている。リアル会場は定員が埋まり次第締め切りとなるため、早めにお申し込みいただきたい（リアル会場の参加、懇親会はEC事業者が優先）。
ECzine Day 2025 October セッションのご紹介
現時点で公開されているセッション情報は、次のとおり。詳細は「ECzine Day 2025 October」イベントサイトの「タイムテーブル」から見ることができる。
|お申し込み
[S-1]10:00～10:30
多角化するユニークなビジネス戦略、パートナー企業のメリットとは
櫻井 裕也 [アンドエスティ]
[S-2]10:45～11:15
～「感情」を捉え、守る仕組みと実践～
西本 宗平 [フェリシモ]/中澤 伸也 [Repro]/孫 健真 [Repro]
[S-3]11:30～12:00
～ノースフェイスが描く顧客との長期的関係～
鯨岡 務 [メグリ]/都地 大基 [ゴールドウイン]
[S-4]12:20～12:50
成長鈍化時代を勝ち抜くOMO・SNS新戦略
安原 貴之 [フューチャーショップ]
※リアル（会場）参加は軽食付
[S-5]13:10～13:40
ファミリーマートが描く“顧客とつながる”理想図に迫る
近藤 大輔 [ファミリーマート]
[S-7]14:40～15:10
[S-8]15:25～15:55
岩田 きらら [キューサイ]/亀山 桃子 [マテリアルリンクス]/
道上 飛翔 [翔泳社]
[S-9]16:10～16:40
経営貢献度が高い打ち手5選
鴨下 文哉 [Ｗ２]
[S-10]16:55～17:25
Amazonを起点に描く、2030年を見据えた
EC全体最適化の方法とは？
田中 謙伍 [GROOVE]
[S-11]17:40～18:10
メーカーの自社ECの役割と成長戦略
土代 裕也 [サッポロビール]/平位 俊雄 [タカラトミー]/
道上 飛翔 [翔泳社]