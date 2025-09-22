mov、小売店舗・EC向けに「ライトOMOサービス」提供開始　Google検索やマップ上に情報を表示

店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営するmovは、店舗や自社ECを持つ小売事業者向けに「ライトOMOサービス」の提供を開始した。

同社は小売事業者向けのマーケティング手法として「ローカルインベントリマーケティング（LIM）」を提唱。ユーザーが商品を検索した際に、その商品を扱う近隣店舗の在庫情報や店舗情報、さらにはECサイトへの購入導線を表示することで、実店舗への来店を促進するとともに自社ECサイトへの購入導線を確立する。これにより、オンラインとオフラインの双方でユーザーにスムーズな購買体験を提供していく。

LIMを推進するサービスの第一弾として提供されるライトOMOサービスは、口コミコムのオプションとして利用可能だ。具体的には、GoogleマーチャントセンターとGoogleビジネスプロフィールを連携し、店舗の商品在庫情報をスムーズに設定・表示できる。小売事業者は自社や店舗の在庫情報をGoogle検索、Googleショッピング、Googleマップ上に公開でき、認知拡大や集客最大化を図ることが可能となる。

