MarkeZineニュース

【1/27】SalesZine Day 2026 Winter開催！ AI×組織設計の実践事例を共有

　SalesZineは2026年1月27日（火）、JA共済ビル カンファレンスセンターにおいて「SalesZine Day 2026 Winter」を開催します。

【事前登録制】イベント詳細・申し込みはこちら

テーマは「Revenue」！ 事業成長を加速させるAI活用×組織設計に迫る

　AIやデータを駆使して売上・顧客動向を正確に予測し、柔軟な組織設計で成果をあげる──。そんな営業組織を実現するための全8セッションを予定！

　エンハンプ川上氏をモデレーターとして、旭化成とキャディが語る欧米発のビジネス戦略「RevOps（レベニューオペレーション）」、AI活用をリードする役割についてKDDI森氏とフリー山本氏が意見を交わす「営業企画」、“新規開拓”に挑んだ富士通と山洋電気の取り組みを共有する「マーケ・IS・FSの連携」など、明日からの第一歩につながる実践的な内容をお届けします。

【事前登録制】イベント詳細・申し込みはこちら

【抽選制】全セッション終了後、懇親会を予定！

　登壇者も交えた抽選制の懇親会を開催予定。今抱えている悩みや取り組みを企業の枠を超えて共有し、課題解決のヒントを持ち帰る場として、ぜひご活用ください。

SalesZine Day 2026 Winter 開催概要

  • イベント名称：SalesZine Day 2026 Winter
  • 日時：2026年1月27日（火）13：00～18：40

    （12：30受付開始／18：20最終受付）
    懇親会 19：00～20：00予定　※参加無料・抽選制

  • 会場：JA共済ビル カンファレンス

    （東京都千代田区平河町2-7-9 JA共済ビル 1階）
    東京メトロ有楽町線、半蔵門線、南北線「永田町駅」4番出口 徒歩2分

  • 主催：株式会社翔泳社 SalesZine編集部
  • 参加費：無料（事前登録制）

※当初開催を予定しておりました御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターから、「JA共済ビル カンファレンスホール」に会場を変更いたしました。運営上の都合による変更となり、大変恐縮ですが、あらかじめご了承ください。

MarkeZine（マーケジン）
2025/12/22 07:15

