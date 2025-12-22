【1/27】SalesZine Day 2026 Winter開催！ AI×組織設計の実践事例を共有

SalesZineは2026年1月27日（火）、JA共済ビル カンファレンスセンターにおいて「SalesZine Day 2026 Winter」を開催します。

【事前登録制】イベント詳細・申し込みはこちら

テーマは「Revenue」！ 事業成長を加速させるAI活用×組織設計に迫る

AIやデータを駆使して売上・顧客動向を正確に予測し、柔軟な組織設計で成果をあげる──。そんな営業組織を実現するための全8セッションを予定！

エンハンプ川上氏をモデレーターとして、旭化成とキャディが語る欧米発のビジネス戦略「RevOps（レベニューオペレーション）」、AI活用をリードする役割についてKDDI森氏とフリー山本氏が意見を交わす「営業企画」、“新規開拓”に挑んだ富士通と山洋電気の取り組みを共有する「マーケ・IS・FSの連携」など、明日からの第一歩につながる実践的な内容をお届けします。

【抽選制】全セッション終了後、懇親会を予定！

登壇者も交えた抽選制の懇親会を開催予定。今抱えている悩みや取り組みを企業の枠を超えて共有し、課題解決のヒントを持ち帰る場として、ぜひご活用ください。