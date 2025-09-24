【参加無料】キューサイがいち早くTikTok Shopを活用、その成果とは？

翔泳社が運営する「ECzine」は、2025年10月9日（木）にオンライン・スタジオ観覧を選んで参加できる無料カンファレンス「ECzine Day 2025 October」を開催する。

「経営貢献度を高めるECへの転換 中長期の戦略と日々の打ち手」をテーマとした本イベントは、アンドエスティ、ファミリーマート、サッポロビール×タカラトミーなどが登壇。次のフェーズに向けて成長戦略を描く先進企業の事例、ECの新規立ち上げ、ECリニューアルを実施した企業の取り組み、EC起点で生まれたヒット商品の開発秘話、販売戦略など幅広い内容のセッションを用意している。

15:25～15:55に行われるセッションは、キューサイ株式会社 ウェルエイジングマーケティング部 BIONIA課 リーダー 岩田 きらら氏／株式会社マテリアルリンクス 代表取締役 亀山 桃子氏／株式会社翔泳社 ECzine編集部 編集長 道上 飛翔が登壇する。

本セッションでは、いち早くTikTok Shopを活用し成果を上げたキューサイの活用事例を紹介。TikTok Shopで成果を上げるためのポイントが理解できる内容となっている。

リアル・オンラインともに事前登録の締め切りは10月7日（火）13時までとなっている。リアル会場は定員が埋まり次第締め切りとなるため、早めにお申し込みいただきたい（リアル会場の参加、懇親会はEC事業者が優先）。

ECzine Day 2025 October セッションのご紹介

現時点で公開されているセッション情報は、次のとおり。詳細は「ECzine Day 2025 October」イベントサイトの「タイムテーブル」から見ることができる。