MarkeZineニュース

オプト、AIを活用したキャラクターによるCXソリューション「Soulful AI」の提供を開始

　オプトは、LINEミニアプリ上でAIと企業・ブランドの公式キャラクター組み合わせたCXソリューション「Soulful AI（ソウルフルエーアイ）」の正式提供を開始した。

　同ソリューションは、AIがキャラクターの個性や世界観に沿ったメッセージを自動生成し、ユーザーに語りかける仕組みだ。これにより、クーポンやポイントプログラムといった機能的な価値に加え、キャラクターの語りかけを通じた情緒的価値を提供する。

※上記の基本機能に加え、個別のカスタマイズ開発を行うことも可能です。
※上記の基本機能に加え、個別のカスタマイズ開発を行うことも可能

　主な機能としては、LINEミニアプリ起動時のメッセージやデイリーボーナス付与、ポイント管理、クーポン配信など。キャラクターを活用してアプリ利用のきっかけを増やし、顧客との関係強化やLTV（顧客生涯価値）向上を図れる。

　また、オプトでは同ソリューションにおける企業やブランドの公式キャラクターの企画・デザイン・制作も提供。キャラクターを通じて顧客に寄り添い、情緒的価値を高める支援を行っていく。

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/02 15:30 https://markezine.jp/article/detail/49984

