×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
ブランディングと購買行動の関係を探る【短期連載】

【第2回】ブランドの記憶資産と売上の関係とは？「利益を創る」優れたブランドマネジメントの視点

　消費者の購買行動は、論理ではなく「記憶」によって動かされる──この視点から、ブランドマネジメントの本質を探るシリーズ第2回。今回は、ブランドの「記憶資産」が実際の売上にどう結びつくのかを、マクロミルが実施したアンケート調査や購買履歴データをもとに検証します。ブランド想起のメカニズム、連想との関係、そしてUber Eatsの事例に見るオケージョン戦略まで、利益を創るブランディングの実践的な視点をマーケターの皆様にお届けします。

記憶がブランドの成長を左右するメカニズム

　前回 は、ブランディングの目的と役割を整理しながら、その重要性について解説しました。消費者の購買行動の多くは、論理的な思考ではなく、過去の記憶に基づく直感的かつ経験則的判断に影響されること、そして、この直感的な選択を促す鍵が、CEPs（Category Entry Points：消費者がブランドを思い出す前に、そのカテゴリーを必要とするきっかけとなる状況や場面を指す概念）を起点としたブランドの多様な利用シーンと、ブランドイメージ（主観的な便益評価）を結びつけることで形成される「記憶資産」にあることを説明しました。

　では、その「記憶資産」は、本当にビジネス成果につながるのでしょうか。また、マーケターはその無形資産をどのように戦略的に活用すべきなのでしょうか。第2回目となる今回は、ブランドの記憶資産と購買行動の関係性をデータに基づいて解き明かし、利益を創るために必要なブランドマネジメントの視点について考察します。

記憶資産と購買行動の構造を整理する

　まず、記憶資産とブランド成長の関係性を抽象化するならば、「ブランド認知→ブランド連想→ブランド想起→購買行動」という構造で整理できます（図表1）。

【図表1】記憶資産と購買行動の構造整理
【図表1】記憶資産と購買行動の構造整理

　ブランディング広告とは、この各プロセスに働きかけ、最終的な購買行動の確率を高めるための活動と捉えることができます。特に広告コミュニケーションは、消費者の記憶に介入できる重要な手段であり、「ブランド認知」「ブランド連想」において大きな役割を果たします。言い換えれば、ブランド想起は認知や連想から生じる結果であり、広告における介入の目標はこの2つのファクターを操作する手段であると言えます。

　この構造における「①ブランド想起と購買行動」「②ブランド連想とブランド想起」という2つの関係性を、実データを用いて紐解いていきます。

「想起」は「購買」につながるのか

　はじめに、「ブランド想起」と「購買行動」の関係性を見ていきましょう。前回でも述べた通り、消費者の記憶の中で単に思い出されるだけでなく、「購入候補」として想起される状態（＝考慮集合）であることが重要です。

　今回はCPG（Consumer Packaged Goods／消費財）領域において機能差が比較的少なく、機能性以外でも広告訴求が行われている3つのカテゴリー（ビール・スキンケア・シャンプー）のブランドに着目し、アンケート調査と購買履歴データ（※）を組み合わせて傾向を検証しました。

※マクロミルの消費者購買履歴データ QPR（パネルデータ）

　結論として、多少のばらつきはあるものの、一貫して「考慮集合率が高いブランドほど、実際の購入率も高くなる」という正の相関が確認できます（図表2）。

【図表2】考慮集合率と購入率の関係（クリックすると拡大します）
【図表2】考慮集合率と購入率の関係（クリックすると拡大します）

　この傾向は、消費者の記憶の中における「選択肢」としてポジションを確立することが、購買行動に直接的な影響があることを示唆しています。

　また別の側面から、購買行動を分析したデータを見てみましょう。ブランドの成長において、消費者個々人の考慮集合に入ることが目標ですが、実務においては、この記憶資産を細分化して消費者のブランドに対する認識の状態測定することも一般的です。具体的には、①助成想起（知っている状態）、②純粋想起（思い出せる状態）、③考慮集合（選択肢にある状態）という3段階です。

　ここで、あるビールブランドに着目して、想起の段階別の購買行動を確認します（図表3）。

【図表3】想起段階別の購買行動（クリックすると拡大します）
【図表3】想起段階別の購買行動（クリックすると拡大します）

　このデータは、アンケート調査で認識の状態を測定し、その後3カ月間の購買行動を追跡したものです。特定のブランドに着目していますが、同様の傾向は他のブランドでも見られます。

　これは、ブランド想起のレベルが高い、つまり考慮集合に入っている消費者ほど、一度きりの購入に留まらず、その後のリピート購買につながるという、極めて重要な事実を示唆しています。これは、記憶の形成によってLTV（顧客生涯価値）が高まり、ブランドの利益につながることを示しています。すなわち、記憶資産が利益の源泉であることを意味します。

　だからこそ、記憶の構築を目的とする広告コミュニケーションは、短期的な評価でなく、中長期的な視点でその価値を評価する必要があります。

次のページ
ブランドの「連想」が「想起」を生み出す

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
ブランディングと購買行動の関係を探る【短期連載】連載記事一覧
この記事の著者

安野 将央（ヤスノ マサヒロ）

株式会社マクロミル

シニアマネージャー／マーケティングサイエンティスト

 

大学卒業後、D2C企業にてデータベースマーケティングに従事。新規顧客の獲得からリピート顧客育成まで、LTV（顧客生涯価値）をベースとした顧客分析でPDCAマネジメントを担当。マクロミル入社後は、...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/11/05 09:00 https://markezine.jp/article/detail/50026

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    AI時代の「顧客を連れてくる」体験設計とは？「顧客を待つ」BtoBマーケティングからの転換のすすめ NEW
  2. 2
    指名検索は待たずに「創る」時代へ　キーワードマーケティングが示すPR✕マーケティングの相乗効果
  3. 3
    ブランドは顧客の「エージェント」へ。細田高広氏が語るAI時代のブランド設計5つの新常識 NEW
  4. 4
    なぜIVRyは有効商談を2倍にできた？イメディオ活用によるテックタッチ戦略の裏側 NEW
  5. 5
    AI×データで進化する次世代ターゲティング広告。楽天「未来購買予測」が創造するCV獲得の新常識
  6. 6
    データ活用の「型」を決め愚直に続ける。Jリーグの躍進を支える顧客起点マーケティング NEW
  7. 7
    【広告意思決定論】芹澤連が説く「広告にできること／できないこと」
  8. 8
    「界隈」は“トライブ”と何が違う？ SNSが育てた共感圏の正体とマーケターの持つべき視点
  9. 9
    Web施策に限界を感じたBtoBマーケターが選んだ「テレ東広告」　認知拡大を目指した、その成果に迫る
  10. 10
    Z世代の関心を集めた広告インサイトを分析　「起用タレントギャップ」「疑似体験」「SNS起点広告」が鍵
  1. 1
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  2. 2
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  3. 3
    平日夜間の試合を満員にできるのはなぜ？川崎フロンターレから学ぶ「組織横断でやりきる力」
  4. 4
    広告を“邪魔者”から“体験”へ。サッポロビール×DAZNが拓く「Fandomマーケティング」の新境地
  5. 5
    出店戦略だけでない、ユニクロの海外成長を支える「見えざる構造」
  6. 6
    TikTok広告攻略のカギは「界隈」にあり！味の素が「完全視聴率4.2倍」を実現できたワケ
  7. 7
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  8. 8
    「BOSS」「なっちゃん」の仕掛け人、元サントリー北川氏はなぜPR会社へ？語る「企業価値向上」の本質
  9. 9
    EC売上前年比二桁増を達成。「コスメデコルテ」売上過去最高の裏側にあった“顧客理解の深化”の全貌
  10. 10
    結果も出す、遊びも忘れない、だから広告は面白い。広告ウヒョー！と三浦崇宏が選ぶ25上半期のベスト広告