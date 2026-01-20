×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
翔泳社の本（AD）

「リードを渡しても動いてくれない」を仕組みで解決する『GTM戦略の教科書』発売

　MarkeZineを運営する翔泳社より、1月20日（火）に書籍『GTM（Go-To-Market）戦略の教科書 マーケティング・営業・CSを成長エンジンとして完全仕組み化する』が発売となりました。

　BtoBマーケティングに携わる人が抱える「苦労して獲得したリードが放置されている」「データが部門間で連携されず成果が見えない」といった課題の根底には、個人の能力不足よりも組織の分断（部分最適）と全体戦略の欠如があります。

　この構造的な課題の解消に必要なことは、精神論ではなく、仕組み。

　本書はまさに、この仕組みとしてマーケティング、営業、カスタマーサクセス（CS）を統合し、持続的な成長をもたらす「GTM（Go-To-Market）戦略」について解説しています。

　このような全体最適を実現するために、DXの名のもとにBIやCRMなどのツール導入が進みましたが、一方で戦略なきツール導入が招くのは現場のDX疲れ。

　本書ではその解決策として、「誰に、なぜ、どんな価値を届けるのか」を決めるバリュークリエイション、「価値をどう届けるのか」を設計するGTMモーション、「価値が正しく届いているのか」を検証するGTMテックスタックという3ステップの設計図を提案します。

　マーケティング部門が担うのは部分最適としてのリード獲得ではなく、会社の売上に直接貢献する仕事です。その仕事がどういうもので、どうやって実践していけばいいのかを知りたいマーケターに、本書が最高のガイドとなるでしょう。

目次

序章　なぜ今、GTM戦略に取り組むべきなのか？
0-1　「サイロ化」「部門最適」……組織課題の背景にあるもの
0-2　市場環境、コロナ……GTM戦略の必要性が叫ばれるようになった理由
0-3　大企業こそGTM戦略の再構築が必要である理由
0-4　「いつ、どう市場展開するのか」の判断を支えるGTM戦略
0-5　「スケールすべきか」の判断を支えるPMFとGTMF
0-6　GTM戦略を構築する3つのステップ

第1章　バリュークリエイション――顧客価値は何か
1-1　顧客像を正しく定義するために必要なこと
1-2　ICPを選定する
1-3　顧客が抱える課題を徹底的に理解する
1-4　顧客課題のインパクトを見極める
1-5　バリュープロポジションを決める
1-6　GTMプレイブックを作成する

第2章　GTMモーション――価値をどう届けるのか
2-1　GTMモーションの正しい設計が必要な理由
2-2　7種類のGTMモーション
2-3　（1）インバウンド主導型
2-4　（2）アウトバウンド主導型
2-5　（3）プロダクト主導型
2-6　（4）パートナー／エコシステム主導型
2-7　（5）イベント主導型
2-8　（6）コミュニティ主導型
2-9　（7）カスタマーサクセス主導型
2-10　ABMと購買グループ
2-11　AI主導型
2-12　GTMモーションを選定する方法
2-13　複数のGTMモーションを組み合わせた「ハイブリッド型」
2-14　部門間でSLAを交わす
コラム：営業が売らなくても売れる「グロースループ」という仕組み

第3章　GTMテックスタック――価値は正しく届けられているのか
3-1　なぜGTMテックスタックが重要なのか
3-2　GTMモーションに沿ったプロセスマネジメントを策定する
3-3　GTMモーションに沿った測定モデルを策定する
3-4　RevOpsを構築する
3-5　GTMテックスタックを常に進化させる体制づくり
3-6　GTM戦略の推進ロードマップ

第4章　GTM戦略を構築する3ステップのまとめ
4-1　ステップ（1）バリュークリエイション
4-2　ステップ（2）GTMモーション
4-3　ステップ（3）GTMテックスタック

第5章　GTMリーダーズへのインタビュー
5-1　AIで多様化するGTMに対応できる組織とは？──Pavilion　創業者兼CEO　サム・ジェイコブス
5-2　ますます普及するカスタマーサクセス主導型の実践に必要なこと──Yext　GTM戦略ディレクター　エイミー・クーパー
5-3　「GTMアルファ」ーーデータドリブンGTMの新潮流ーーClay　マーケティング責任者　ブルーノ・エストレーラ―

GTM（Go-To-Market）戦略の教科書 マーケティング・営業・CSを成長エンジンとして完全仕組み化する

Amazon SEshop その他

GTM（Go-To-Market）戦略の教科書
マーケティング・営業・CSを成長エンジンとして完全仕組み化する

著者：丸井達郎、廣崎依久
発売日：2026年1月20日（火）
定価：2,420円（本体2,200円＋税10%）

本書について

『マーケティングオペレーション（MOps）の教科書』『レベニューオペレーション(RevOps)の教科書』に続く第3弾。本書では、サイロ化しがちな「マーケティング」「営業」「CS（カスタマーサクセス）」を連携させるメソッドを徹底解説。

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
翔泳社の本連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

渡部 拓也（ワタナベ タクヤ）

翔泳社所属。翔泳社から刊行した本の紹介記事などを執筆しています。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/20 07:00 https://markezine.jp/article/detail/50298

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  2. 2
    2025年、Z世代に刺さった広告は「極端な2択」トレンド・気持ち・憧れを射抜く13インサイト【前編】 NEW
  3. 3
    ABEMA・Netflix・Spotify──2026年、広告体験はどう変わる？各社が語る展望 NEW
  4. 4
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  5. 5
    人の創造性を、拡張する。博報堂ＤＹグループ「AI-POWERED CREATIVITY」の真価 NEW
  6. 6
    LINEヤフー・Meta・TikTok・X──2026年、主要プラットフォームはどう「進化」する？
  7. 7
    潜在層アプローチが困難な転職市場で、「doda」がリタゲより効率的に新規会員を獲得している方法とは？
  8. 8
    「大手メーカーで私の望む家はつくれない」その思い込みを覆す、積水ハウスの“リアルな”発信戦略
  9. 9
    “人間だけ”に届くデジタル広告を　博報堂が目指す「未来型の広告システム」とは
  10. 10
    「最適化スコア」の食わず嫌いは損失。Meta広告の“AI最適解”と「攻め」の運用論 NEW
  1. 1
    【業界人間ベム】2026年・広告マーケティング業界7つの予測
  2. 2
    サントリーの新ギフトサービス「ノンデネ」体験設計の裏側　共感高める「マイルドCRM」とデータ活用とは
  3. 3
    データ活用のその先へ――電通クロスブレイン新社長小野洸一氏が語る、事業創造を見据えた伴走支援の進化
  4. 4
    LINEミニアプリ利用者数1位！「ジョージア」に学ぶ顧客とつながるパーソナライズドコミュニケーション
  5. 5
    なぜ、ハウス食品は“ルウの混ぜ合わせ提案”をしたのか？顧客体験から価値を再設計した挑戦
  6. 6
    イオンリテールはいかにして1,400万人のアプリ会員と1to1コミュニケーションを実現しているのか？
  7. 7
    なぜ花王「melt」は発売から2年経ってもSNSで話題になるのか？ヒットを支えるUGC戦略を公開！
  8. 8
    Meta提唱「クリエイティブは新たなターゲティング手法」制作費ゼロ・成果報酬で実現する多様化の仕組み
  9. 9
    2025年下半期に話題になったOOH15選！「BMSG」から「無限城」まで、SNSで話題化する法則
  10. 10
    花王ヘアケア事業が取り組む「PGC×UCG最適化」の裏側、成長加速の要因は「UGC活用」にあり