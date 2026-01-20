「リードを渡しても動いてくれない」を仕組みで解決する『GTM戦略の教科書』発売

MarkeZineを運営する翔泳社より、1月20日（火）に書籍『GTM（Go-To-Market）戦略の教科書 マーケティング・営業・CSを成長エンジンとして完全仕組み化する』が発売となりました。

BtoBマーケティングに携わる人が抱える「苦労して獲得したリードが放置されている」「データが部門間で連携されず成果が見えない」といった課題の根底には、個人の能力不足よりも組織の分断（部分最適）と全体戦略の欠如があります。

この構造的な課題の解消に必要なことは、精神論ではなく、仕組み。

本書はまさに、この仕組みとしてマーケティング、営業、カスタマーサクセス（CS）を統合し、持続的な成長をもたらす「GTM（Go-To-Market）戦略」について解説しています。

このような全体最適を実現するために、DXの名のもとにBIやCRMなどのツール導入が進みましたが、一方で戦略なきツール導入が招くのは現場のDX疲れ。

本書ではその解決策として、「誰に、なぜ、どんな価値を届けるのか」を決めるバリュークリエイション、「価値をどう届けるのか」を設計するGTMモーション、「価値が正しく届いているのか」を検証するGTMテックスタックという3ステップの設計図を提案します。

マーケティング部門が担うのは部分最適としてのリード獲得ではなく、会社の売上に直接貢献する仕事です。その仕事がどういうもので、どうやって実践していけばいいのかを知りたいマーケターに、本書が最高のガイドとなるでしょう。

目次

序章 なぜ今、GTM戦略に取り組むべきなのか？

0-1 「サイロ化」「部門最適」……組織課題の背景にあるもの

0-2 市場環境、コロナ……GTM戦略の必要性が叫ばれるようになった理由

0-3 大企業こそGTM戦略の再構築が必要である理由

0-4 「いつ、どう市場展開するのか」の判断を支えるGTM戦略

0-5 「スケールすべきか」の判断を支えるPMFとGTMF

0-6 GTM戦略を構築する3つのステップ

第1章 バリュークリエイション――顧客価値は何か

1-1 顧客像を正しく定義するために必要なこと

1-2 ICPを選定する

1-3 顧客が抱える課題を徹底的に理解する

1-4 顧客課題のインパクトを見極める

1-5 バリュープロポジションを決める

1-6 GTMプレイブックを作成する

第2章 GTMモーション――価値をどう届けるのか

2-1 GTMモーションの正しい設計が必要な理由

2-2 7種類のGTMモーション

2-3 （1）インバウンド主導型

2-4 （2）アウトバウンド主導型

2-5 （3）プロダクト主導型

2-6 （4）パートナー／エコシステム主導型

2-7 （5）イベント主導型

2-8 （6）コミュニティ主導型

2-9 （7）カスタマーサクセス主導型

2-10 ABMと購買グループ

2-11 AI主導型

2-12 GTMモーションを選定する方法

2-13 複数のGTMモーションを組み合わせた「ハイブリッド型」

2-14 部門間でSLAを交わす

コラム：営業が売らなくても売れる「グロースループ」という仕組み

第3章 GTMテックスタック――価値は正しく届けられているのか

3-1 なぜGTMテックスタックが重要なのか

3-2 GTMモーションに沿ったプロセスマネジメントを策定する

3-3 GTMモーションに沿った測定モデルを策定する

3-4 RevOpsを構築する

3-5 GTMテックスタックを常に進化させる体制づくり

3-6 GTM戦略の推進ロードマップ

第4章 GTM戦略を構築する3ステップのまとめ

4-1 ステップ（1）バリュークリエイション

4-2 ステップ（2）GTMモーション

4-3 ステップ（3）GTMテックスタック

第5章 GTMリーダーズへのインタビュー

5-1 AIで多様化するGTMに対応できる組織とは？──Pavilion 創業者兼CEO サム・ジェイコブス

5-2 ますます普及するカスタマーサクセス主導型の実践に必要なこと──Yext GTM戦略ディレクター エイミー・クーパー

5-3 「GTMアルファ」ーーデータドリブンGTMの新潮流ーーClay マーケティング責任者 ブルーノ・エストレーラ―