×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
グローバルの風向き、トレンドを知る。海外カンファレンスレポート

Z世代・α世代が企業・ブランドに求めるものとは？Pacsun、COACHの取り組みに見る若者の価値観

　世界最大の小売展示会「NRF2026：Retail's Big Show」（以下、NRF）では、生成AIの普及により、消費者の購買体験は「検索」からAIエージェントへの「委任」へシフトが起きると言及されていました。こうした技術的パラダイムシフトの最前線で、「若年層（Z世代・α世代）」はどのような価値観を持ち、どのような行動をし、企業・ブランドに何を求めているのでしょうか？NRF 2026で言及されたのは、自らの心身を深くケアし、消費を賢く最適化する、若者たちの姿でした。

自らと向き合い、自らをケアする世代の深層心理

　現代の若年層を象徴するキーワードは「セルフケア」である。不安定な社会情勢や情報過多なSNS社会で過ごす彼らにとって、自分自身と向き合い、心身を健やかに保つことは極めて重要な関心事となっている。

　NRF2026のセッション「An in-depth look at new Gen Z research（最新のZ世代調査を深掘りする）」で紹介された、若年層に人気のアパレルブランドPacsunが公開した調査結果によると、Z世代およびα世代が人生において最も優先しているのは、身体的健康や学業以上に「メンタルヘルス」とのことだ。自身の精神的な安定を何よりも重要視しており、それが当たり前になっている。そのため、メンタルヘルスに関して家族や友人とオープンに語り合うことを恐れていない。

　セルフケアの意識はメンタルヘルスだけでなく、身体の健康意識（フィジカルケア）の関心にもつながっている。セッション「FutureFit Growth: How PepsiCo North America Is Redefining Consumer Demand（フューチャー・フィットな成長：ペプシコが再定義する消費者需要）」に登壇したペプシなどを所有する世界最大級の食品・飲料メーカーPepsiCoのKris氏は、消費者の健康意識の変化について言及し、かつて健康やウェルネスへの配慮は「あれば良いもの」であったが、今や「必須条件」。すなわち「当たり前の期待値」になっていると指摘する。

　実際にPepsiCoも健康意識へアプローチしている。事例としてセッションで紹介された商品が「Poppi」だ。Poppiは、急成長を遂げるリンゴ酢入りソーダで、2025年にPepsiCoが買収したブランドである。従来のソーダと比較して、低カロリーで罪悪感なく楽しめるだけでなく、リンゴ酢や食物繊維が含まれるため、若年層の間で「むしろ飲むとお腹にいいソーダ」とポジティブに捉えられ楽しまれている。

　Poppiは機能性によるフィジカルケアだけでなく、若年層に合わせた体験設計がメンタルヘルスにも影響していると注目を集めている。象徴的な要素が、健康飲料らしくないネオンカラーでポップなパッケージだ。

Poppiの健康飲料らしくないポップなパッケージ（Poppi公式サイト）
Poppiの健康飲料らしくないポップなパッケージ（Poppi公式サイトより）

　ポップで持ち歩きたくなる商品になったことで、健康を意識するライフスタイルのアイコンとなった。「心身を大切にしている自分」を実感・表明しやすく、フィジカルケアにもメンタルヘルスにも寄与している。

　結果、Amazonではアメリカの炭酸飲料カテゴリでコーラなどを抑えてPoppiが定期的に売上1位を獲得。オンライン上で確固たる実績を残したことで、現在はスーパーでも棚を押さえている。

シビアな金銭感覚を「ハック」として楽しむ

　セルフケアに勤しむ一方で、若年層は極めて合理的で賢い金銭感覚を持っている。

　PacsunのOlson氏が指摘するように、インフレや不況下で育った彼らは「価値意識（Value-Conscious）」が非常に高く、価格と価値のバランスに敏感だ。これは、日本国内で若年層の特徴として頻繁に挙げられる「コスパ意識」「タイパ意識」に通じる。安いから買うのではなく、価値に見合ったコストと判断した時に購入の判断をするのだ。

Pacsun, Inc. CEO　Brieane Olson氏（NRFサイトより）
Pacsun,Inc. CEO　Brieane Olson氏（NRFサイトより）

　そして、そのような合理的な判断には、SNSだけでなくAIを活用していることが確認された。

　Z世代コミュニティのメンバーとアパレルブランドのCMOによるセッション「The Z Suite Meets the CMO: Insights into how Gen Z Is using AI to shop for fashion（Z世代がCMOに語る：AIを活用したファッション・ショッピングの実態）」に登壇した学生の一人は、Z世代の多くが年収35,000ドル未満という現実の中で、「限られたお金で賢く買い物をするために、AIに割引コードやより安い売り場を聞く」と語った。

次のページ
「賢い選択」としてのデュープ品（代替品）

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
グローバルの風向き、トレンドを知る。海外カンファレンスレポート連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

鈴木 登偉（すずき とうい）

電通デジタル トランスフォーメーションストラテジー部門トランスフォーメーションストラテジー第２事業部

商品・サービスのマーケティング戦略やオンラインとオフラインを横断した体験設計に従事。また、デジタルネイティブ世代に特化したマーケティングを行う専門チーム「YNGpot.」の代表を務め、デジタルネイティブ世代の価...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/03/23 08:30 https://markezine.jp/article/detail/50501

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    【今どきシニア女性のお金事情】消費の満足度が急落、「家計と心のずれ」を紐解く
  2. 2
    EC売上3倍！G-SHOCKに学ぶ「コンテキスト×ファンダム」で態度変容を生むYouTube活用術
  3. 3
    AIは組織の「伴走者」。博報堂のAI思想がJTのIT部門にもたらした「共創」によるブランド構築の真価
  4. 4
    Google広告VPが語る、検索と広告の新潮流。「キーワードの終焉」とAIが購買を代行する未来
  5. 5
    備蓄米販売の効果は？ データが示す「令和の米騒動」の裏側と備蓄米購入者の実像
  6. 6
    市場ポテンシャル5兆円のLLMO領域でトップランナーを目指す　LANYに若手マーケターが集まるワケ
  7. 7
    AI時代のブランド戦略を山口義宏氏が解説　『デジタル時代の基礎知識『ブランディング』第2版』発売
  8. 8
    「データはあるのに活かせない」のは何故？アルテリックスが示すマーケター主導のデータ活用術
  9. 9
    電通グループがリセット償却したM&A資産　次なる「AIエージェント基盤」の構築・投資に向けて
  10. 10
    馬車にエンジンを付けていないか？ 電通・佐藤真木氏が説く、AI時代を勝ち抜く「インサイト思考」の本質
  1. 1
    【今どきシニア女性のお金事情】消費の満足度が急落、「家計と心のずれ」を紐解く
  2. 2
    Meta広告「獲得」新常識と2026年の勝ち筋　縦型動画比率80％超のトップランナー3社が語る
  3. 3
    【対談】嶋浩一郎×佐藤雄介｜音は想像力のスイッチ。Spotifyで作る、選ばれるためのブランド広告
  4. 4
    EC売上3倍！G-SHOCKに学ぶ「コンテキスト×ファンダム」で態度変容を生むYouTube活用術
  5. 5
    Meta広告「クリエイティブ疲弊」改善2ヵ月で売上3割増　D2Cアパレル「Lumier」は何をしたか
  6. 6
    電通デジタル10年→事業会社「ツクルバ」のマーケ責任者へ　柏﨑修さんの「栓抜き」から始まるキャリア論
  7. 7
    データが解明する「ファン」の正体。LTVを高める「愛着」の育て方
  8. 8
    インプレッションは買えてもアテンションは買えない時代、ユーザーの「情報取得モード」を活かす広告戦略
  9. 9
    花王ヘアケア全体でファンダムを形成していく。花王とCARTA ZEROの「EC×ブランドマーケ」戦略
  10. 10
    AI検索で自社はどう説明されているか？SEOの延長では語れない「AEO対策」の考え方