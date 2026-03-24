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MarkeZine Day 2026 Spring

「感性と主観を信じ、常識の逆を行く」売上・事業利益ともに過去最高を更新する丸亀製麺、5つの成功要因

　最高売上・利益を更新し続けるトリドールグループの丸亀製麺。AIによる効率化が進む現代において、同社はその逆を行く戦略をとっている。本記事では「MarkeZine Day 2026 Spring」に登壇した南雲克明氏の講演をレポート。同質化の波を突破し、独占市場を創り出すための「感性と主観」、そして成長の源泉となる「心的資本経営」の真髄に迫る。

二期連続で最高売上を更新中のトリドールHD、丸亀製麺

　AIやデータ活用がビジネスの隅々にまで浸透し、誰もが容易に正解らしきものにアクセスできるようになった現代。効率化の恩恵はたしかに大きい一方で、マーケティングでは「同質化」が早くも問題視されるようになっている。

　そんな中、「AIによる効率化」の真逆をいこうとしているのが、国内外で圧倒的な成長を続けるトリドールグループの丸亀製麺だ。トリドールホールディングスと丸亀製麺はともに二期連続で過去最高の売上・事業利益を更新している。

　同社のキーサクセスはどこにあるのか――「MarkeZine Day 2026 Spring」に登壇したトリドールホールディングス／丸亀製麺の南雲克明氏は、AI時代だからこそ重要になる「感性」と「主観」、そして「働く人の心」を軸にした最新のマーケティングモデルを明かした。

「競争」から抜け出し、「独占できる市場」を創造する

　南雲氏が講演の冒頭で主張したのは、「競争ではなく“市場の創造”が重要である」という考え方。マーケティングに限らず、“競合”を意識するタイミングは多々あるが、南雲氏は競争からの脱却が重要であることを説く。

株式会社トリドールホールディングス　執行役員 CMO 兼 KANDOコミュニケーション本部長／株式会社丸亀製麺　常務取締役 マーケティング本部長　南雲 克明氏
株式会社トリドールホールディングス　執行役員 CMO 兼 KANDOコミュニケーション本部長／株式会社丸亀製麺　常務取締役 マーケティング本部長　南雲 克明氏（※所属肩書は2026年3月時点のもの）

　「知らず知らずのうちに、他社に負けたくない、他社より先に・安くといった競争に陥りがちですが、それでは小さな差しか生み出せません。いかに独占できる市場を創造し、自社でしか得られない顧客価値を創るか――それこそが利益の源泉になるのです」（南雲氏）

　丸亀製麺が自社の独自価値、構造優位の源泉としているのは「感動（KANDO）」だ。同社では感動を「五感が揺さぶられ、本能が歓ぶ体験価値」と定義し、食のエンターテインメントを創ろうとしている。丸亀製麺が25年前に誕生した際も、「製麺所×セルフうどん」という、当時の日本にはなかった新しい体験価値を展開することで、独自の市場を切り拓いてきた。

　「効率化ももちろん時には必要ですが、効率化と感動がトレードオフになるのであれば、我々は“感動”を選択します。非効率だと指摘されることもありますが、唯一無二の感動体験を提供する“常識の逆張り”が結果として競争を回避し、高い利益を生む優位性につながるのだと信じています」（南雲氏）

丸亀製麺のキーサクセスファクター（1）

顧客に選ばれる独自の価値を創る、磨く、進化させる。これが「競争せず、市場（需要）を創造することにつながる

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キードライバーは「利用意向」と「ブランド想起」

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/03/24 08:30 https://markezine.jp/article/detail/50539

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