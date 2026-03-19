×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

awoo、生成AI上でのブランド評価を可視化する「awoo GEO Suite」を発表

　awooは2026年3月18日、生成AI上での自社ブランドの見え方や評価を把握できる新サービス「awoo GEO Suite」を発表した。

画像を説明するテキストなくても可

　ChatGPTやGeminiといった生成AIの普及によって消費者の情報収集行動が変化し、ブランド認知や比較の場となりつつある現状を受け、企業にとっては従来のSEO対策だけでなく、生成AI上でも適切に評価・引用される取り組みが重要となっている。

　「awoo GEO Suite」は、こうした状況に対応するため、企業のGEO（Generative Engine Optimization）推進を支援し、生成AI上のブランド評価を可視化するサービスである。主な指標としては、生成AIによるブランドへの言及度合いを示すメンション率、特定テーマでの言及量を可視化するシェア・オブ・ボイス、回答内でのブランドのランキング、AIが示すブランド説明のトーンを分析する情緒分析、そして自社サイトが情報参照元としてどの程度引用されているかを示すサイト引用率などがある。

　また同サービスでは、自社Webサイトが生成AIに理解・引用されやすい設計になっているかを診断するWebサイト診断レポートも提供。コンテンツ構造や記述整合性など多面的に確認し、ブランドサイトやECサイト情報が生成AIにとって参照しやすい状態かどうかを把握できる。

【関連記事】
awoo、ReviCo、ユニバーサルナレッジが業務提携　EC事業者の売り上げ拡大と顧客体験向上を支援
awoo、CMS「awoo Campaign Star」の提供を提供　AIで商品をラベリングし提案
ecforceとawoo AI、システム連携を発表　各機能のかけ合わせで良質な顧客体験創出を目指す
ECサイトのハッシュタグ自動生成ツール「awoo AI」、日本国内での導入企業数が100社を突破
「d fashion」、awoo AIの導入を決定　ECサイトでのセレンディピティ体験を目指す

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/03/19 14:30 https://markezine.jp/news/detail/50576

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    電通グループがリセット償却したM&A資産　次なる「AIエージェント基盤」の構築・投資に向けて
  2. 2
    EC売上3倍！G-SHOCKに学ぶ「コンテキスト×ファンダム」で態度変容を生むYouTube活用術
  3. 3
    市場ポテンシャル5兆円のLLMO領域でトップランナーを目指す　LANYに若手マーケターが集まるワケ
  4. 4
    【今どきシニア女性のお金事情】消費の満足度が急落、「家計と心のずれ」を紐解く
  5. 5
    AIは組織の「伴走者」。博報堂のAI思想がJTのIT部門にもたらした「共創」によるブランド構築の真価 NEW
  6. 6
    備蓄米販売の効果は？ データが示す「令和の米騒動」の裏側と備蓄米購入者の実像 NEW
  7. 7
    「Duolingo」がグッズ・ドラマ化！一過性のバズに閉じず“事業資産”に変える、IP活用のステップ
  8. 8
    AI検索で自社はどう説明されているか？SEOの延長では語れない「AEO対策」の考え方
  9. 9
    A2A最前線！メルカリとHakuhodo DY ONEで創るAIエージェント前提のマーケティング革命
  10. 10
    「衆院選」「五輪」特番が上位席巻！「日曜劇場」も存在感示す【テレビ視聴率ランキング 2026年2月】 NEW
  1. 1
    Meta広告「獲得」新常識と2026年の勝ち筋　縦型動画比率80％超のトップランナー3社が語る
  2. 2
    【対談】嶋浩一郎×佐藤雄介｜音は想像力のスイッチ。Spotifyで作る、選ばれるためのブランド広告
  3. 3
    バイブコーディングで開発は「Excel感覚」へ。誰でも数時間でアプリ開発ができる時代
  4. 4
    インプレッションは買えてもアテンションは買えない時代、ユーザーの「情報取得モード」を活かす広告戦略
  5. 5
    Meta広告「クリエイティブ疲弊」改善2ヵ月で売上3割増　D2Cアパレル「Lumier」は何をしたか
  6. 6
    電通デジタル10年→事業会社「ツクルバ」のマーケ責任者へ　柏﨑修さんの「栓抜き」から始まるキャリア論
  7. 7
    データが解明する「ファン」の正体。LTVを高める「愛着」の育て方
  8. 8
    花王ヘアケア全体でファンダムを形成していく。花王とCARTA ZEROの「EC×ブランドマーケ」戦略
  9. 9
    AI検索で自社はどう説明されているか？SEOの延長では語れない「AEO対策」の考え方
  10. 10
    EC売上3倍！G-SHOCKに学ぶ「コンテキスト×ファンダム」で態度変容を生むYouTube活用術