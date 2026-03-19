awoo、生成AI上でのブランド評価を可視化する「awoo GEO Suite」を発表

awooは2026年3月18日、生成AI上での自社ブランドの見え方や評価を把握できる新サービス「awoo GEO Suite」を発表した。

ChatGPTやGeminiといった生成AIの普及によって消費者の情報収集行動が変化し、ブランド認知や比較の場となりつつある現状を受け、企業にとっては従来のSEO対策だけでなく、生成AI上でも適切に評価・引用される取り組みが重要となっている。

「awoo GEO Suite」は、こうした状況に対応するため、企業のGEO（Generative Engine Optimization）推進を支援し、生成AI上のブランド評価を可視化するサービスである。主な指標としては、生成AIによるブランドへの言及度合いを示すメンション率、特定テーマでの言及量を可視化するシェア・オブ・ボイス、回答内でのブランドのランキング、AIが示すブランド説明のトーンを分析する情緒分析、そして自社サイトが情報参照元としてどの程度引用されているかを示すサイト引用率などがある。

また同サービスでは、自社Webサイトが生成AIに理解・引用されやすい設計になっているかを診断するWebサイト診断レポートも提供。コンテンツ構造や記述整合性など多面的に確認し、ブランドサイトやECサイト情報が生成AIにとって参照しやすい状態かどうかを把握できる。

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