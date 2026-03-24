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ビルコム、サニーサイドアップ社長のリュウ シーチャウ氏を取締役に選任

　ビルコムは2026年3月23日付で、サニーサイドアップ代表取締役社長のリュウ シーチャウ氏を新取締役に選任した。

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　リュウ氏は一橋大学社会学部卒。P&G、レキットベンキーザー・ジャパンを経て、ジョンソン・エンド・ジョンソンのマーケティング本部長に就任し、全ブランドのマーケットシェア向上を実現した。その後、同社香港法人の現地社長、FOLIOのCMO兼副社長、レノボ・ジャパンCMOを歴任し、2023年7月よりサニーサイドアップ代表取締役社長を務めている。

　ビルコムは、クラウド型PR効果測定ツール「PR Analyzer」を展開するPR Techカンパニー。同社は、2026年1月にサニーサイドアップグループへの参画を発表した。サニーサイドアップグループとのシナジー創出を目的にリュウ氏を経営体制に迎え、グループ横断での事業機会の創出や「PR Analyzer」の拡販を推進する方針だ。

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2026/03/24 10:15 https://markezine.jp/news/detail/50599

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