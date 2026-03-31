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「コンテンツマーケティング・グランプリ2025」Gakkenら3メディアが受賞

　日本SPセンターは、3月31日に「コンテンツマーケティング・グランプリ2025」の結果を発表した。

コンテンツマーケティング・グランプリ2025

　同グランプリは、日本国内の優れたコンテンツマーケティングの取り組みを広く伝えたたえることを目的としたもの。記事サイトに限らず、動画・音声・紙メディアなども含めた、自社媒体・自社オリジナルコンテンツでの取り組み全般が対象だ。

　第5回となる今回は、ブランドコンテンツ／音声コンテンツ／専門コンテンツの各部門のトップ評価となる「グランプリ」3メディアに加えて、グランプリに次ぐ評価だった「優秀賞」5メディア、際立ったコンテンツで今後の活躍が特に期待される「奨励賞」5メディアが選出され、計13メディアが受賞となった。

ブランドコンテンツ部門グランプリ

タグチ工業「タグチ通信」

　『タグチ通信』は、岡山市内に本社を置く建設機械メーカー・タグチ工業を中核とするタグチグループの社内報として、2015年9月に創刊。読者を社員に限定せず、社員の家族や親戚、友人・知人をも想定した内容づくりが最大の特徴。企業情報をエンターテインメントとして届ける独自の切り口と読ませる工夫がなされている。

音声コンテンツ部門グランプリ

Gakken「聞く図鑑」

　「聞く図鑑」は、『学研の図鑑LIVE』編集部が運営するポッドキャスト番組。2025年5月から開始し、毎週木曜日に各種プラットフォームにて配信している。毎回様々なテーマの図鑑から自然や生き物のトピックを取り上げ、編集者の視点から図鑑の楽しさを伝えるための情報発信をしている。

専門コンテンツ部門グランプリ

伊坂美術印刷「紙ソムリエ」

　「紙ソムリエ」は、主に紙の印刷に関する情報を紹介しているメディア。基礎からマニアックな内容まで、印刷会社ならではの視点でわかりやすく届けることがモットー。匿名可能な相談フォームを設け、印刷にまつわる素朴な疑問への回答から、具体的な見積もり相談まで、幅広く対応している。

優秀賞

アース製薬「アース製薬のシラミ相談室」

　「アース製薬のシラミ相談室」は、現在も子どもたちを中心に発生しているアタマジラミ被害に関する情報を提供するサイト。シラミで困っている人に役立つ情報を幅広く届けている。

物語コーポレーション「もっと！ものがたり」

　「もっと！ものがたり」は、従業員一人ひとりの自分物語（自己実現）を応援するプラットフォーム。社内外へ向けて、物語コーポレーションの「個」の魅力と理念を伝えている。主なコンテンツは、「個人のインタビュー」と「ニュース＆イベント紹介」。

シゴトヒト「日本仕事百貨」

　「日本仕事百貨」は、様々な生き方・働き方をしている人々を紹介する求人サイト。生きることと働くことを一体として捉え、自分らしい仕事のあり方を探す人々の姿を丁寧に取り上げている。

リージョナルフィッシュ「ミライのイケス」

　「ミライのイケス」は、魚のおいしい未来を考えるウェブマガジン。インタビュー記事「オモイのイケス」や、特集記事「カノウセイのイケス」などを発信。水産業の未来を考えるきっかけとなる発信に努めている。

グローブライド「DAIWA ANGLER SPECIAL INTERVIEW」

　DAIWAのトップアングラーたちの“知られざる一面”に迫るスペシャルインタビュー企画。プロとして釣りに捧げる生き様を深く掘り下げ、製品の背後にある情熱や哲学を届けることで、釣りという体験に新たな価値を見出すファンコミュニティの醸成を目指している。

奨励賞

農林水産省「aff（あふ）」

　消費者と農林水産業関係者、農林水産省を結ぶWebマガジン。施策の現場レポートや暮らしに役立つ情報、農林水産業における先駆的な取組や農山漁村の魅力、食卓や消費の現状などをビジュアルで分かりやすく伝えている。

東洋紡「Voice by TOYOBO」

　“TOYOBOの体温を感じる現場の「声」”を発信するメディア。コーポレートサイトでは伝えきれない製品誕生の裏側や、従業員の様子、目指す方向性などを紹介。企業姿勢が自然と伝わる記事づくりを通じて、TOYOBOのリアルな姿を届けている。

グーグル「Gemini 公式 note・大学生のためのAI活用アイデア集」

　Google の生成 AI「Gemini」の多様な使い方を紹介する情報発信メディア。活用事例や便利なプロンプトを発信する「Gemini 公式 note」と、学生ならではの視点で活用アイデアをまとめた「大学生のためのAI活用アイデア集」の2コンテンツが今回の受賞対象。

パナソニック コネクト「パナソニック コネクト公式note」

　パーパス「現場から 社会を動かし 未来へつなぐ」を実現するため、同社の現場をリアルに届るメディア。プレスリリースなど、他の発信では十分に伝えきれない社員一人ひとりの想いや現場の空気をコンテンツ化している。

第一エージェンシー「広島シニア応援プラットフォーム『ZUTTO（ずっと）』」

　広島で暮らすシニアの“これからの人生”を前向きに楽しむヒントを共有する、地域コミュニティ型メディア。読者が自分らしく地域社会と関わるきっかけを生み出すことを目指し、挑戦や交流が生まれる場の役割も担う。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

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2026/03/31 15:30 https://markezine.jp/news/detail/50617

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