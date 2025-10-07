×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

MarkeZine Day 2025 Retail

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

ベクトル、「ショート動画取材班」活用の新PRプランを提供

　ベクトルは2025年10月2日、独自のショート動画メディアネットワーク「ショート動画取材班」を立ち上げ、新たなコミュニケーションプランを提供すると発表した。

　本プランでは、TikTokやInstagramリール、YouTubeショートといった短尺動画プラットフォームへの情報発信に対応し、企業やブランドの新情報を取材から動画配信まで一括して行うサービスとなる。

　この「ショート動画取材班」は、美容やトレンド情報、お出かけ先など幅広いジャンルのSNSアカウントで構成されたメディアネットワークを活用。クリエイターやレポーターが商品やサービスを取材・動画化し、複数のアカウントから同時に配信することで、リーチを保証した情報拡散を実現する。最短即日での動画掲載も特徴で、SNS内での迅速な認知拡大を目指す。

　たとえば、新店舗のオープン時にはフードやお出かけ系アカウントが店舗やメニューを紹介し、美容体験のレビュー動画や記者発表会のレポートも拡散可能とされている。

　料金プランは、20万円（5媒体・100,000リーチ保証）、35万円（10媒体・200,000リーチ保証）、150万円（20媒体・1,000,000リーチ保証）の3種類を設定している。

　ベクトルは今後もショート動画を活用したPRサービスを拡充し、企業やブランドの情報発信支援に取り組む構えだ。

【関連記事】
Star Creation、ショート動画の調査レポート公開　ショート動画が他SNSと同程度の利用率に
デジタルアイデンティティ、縦型ショート動画専門チーム「タテプロ」を発足
フォーエム、アプリ向けショート動画広告運用サービス「AnyManager Short Ads」提供
サイバーエージェント、連結子会社としてサイバーティカルを設立　縦型ショート動画に特化
テテマーチとFirework Japan、SNSとWebサイトを横断したショート動画施策の支援を開始

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/10/07 11:00 https://markezine.jp/article/detail/49995

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    出店戦略だけでない、ユニクロの海外成長を支える「見えざる構造」 NEW
  2. 2
    AI検索時代に求められるWebコンテンツとは？今後のオウンドメディア戦略を考える NEW
  3. 3
    EC売上前年比二桁増を達成。「コスメデコルテ」売上過去最高の裏側にあった“顧客理解の深化”の全貌
  4. 4
    TikTok広告攻略のカギは「界隈」にあり！味の素が「完全視聴率4.2倍」を実現できたワケ
  5. 5
    営業利益率は驚異の57％　一休に成長をもたらした顧客別利益管理と「良い売上の最大化」
  6. 6
    ファミマ＆ツルハドラッグが明かす！リテールメディア展開で見えてきた「活用の成功パターン」と「課題」
  7. 7
    CRMチーム設立から2年弱でCTR3.1倍。三井住友海上火災保険に聞く、ロイヤルティ向上へのプロセス
  8. 8
    森永乳業×東急ストアのID連携で実現へ！メーカーとリテールの枠を超えた、購買行動の可視化と効果検証
  9. 9
    花王ビオレがBtoB事業に本格参入。「暑熱」という社会課題に向き合い、ブランドに新たな成長機会を
  10. 10
    リードの「量」「質」どちらを優先すべきか……BtoBマーケターが陥るジレンマを解消する「BBM」とは
  1. 1
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン”
  2. 2
    CRMチーム設立から2年弱でCTR3.1倍。三井住友海上火災保険に聞く、ロイヤルティ向上へのプロセス
  3. 3
    SNSから予測！2025秋美容トレンド　綺麗に“なれる”より“いられる”、単品バズから「レシピ化」へ
  4. 4
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  5. 5
    事業が確立しても顧客視点で「前提」から疑い続ける――パナソニック コネクトがN1分析に注力する理由
  6. 6
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  7. 7
    「違和感」こそインサイト発見の鍵。博報堂のクリエイティブディレクターが明かす視点とテクニック
  8. 8
    広告接触ユーザーの購入率9.6倍！明治「ザバス」のリテールメディア活用と「ARUTANA」の有用性
  9. 9
    元Meta執行役員が挑む「悩み」起点の新広告。MAU1,300万人の『ユビーAds』の可能性
  10. 10
    TikTok広告攻略のカギは「界隈」にあり！味の素が「完全視聴率4.2倍」を実現できたワケ