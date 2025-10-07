ベクトル、「ショート動画取材班」活用の新PRプランを提供

ベクトルは2025年10月2日、独自のショート動画メディアネットワーク「ショート動画取材班」を立ち上げ、新たなコミュニケーションプランを提供すると発表した。

本プランでは、TikTokやInstagramリール、YouTubeショートといった短尺動画プラットフォームへの情報発信に対応し、企業やブランドの新情報を取材から動画配信まで一括して行うサービスとなる。

この「ショート動画取材班」は、美容やトレンド情報、お出かけ先など幅広いジャンルのSNSアカウントで構成されたメディアネットワークを活用。クリエイターやレポーターが商品やサービスを取材・動画化し、複数のアカウントから同時に配信することで、リーチを保証した情報拡散を実現する。最短即日での動画掲載も特徴で、SNS内での迅速な認知拡大を目指す。

たとえば、新店舗のオープン時にはフードやお出かけ系アカウントが店舗やメニューを紹介し、美容体験のレビュー動画や記者発表会のレポートも拡散可能とされている。

料金プランは、20万円（5媒体・100,000リーチ保証）、35万円（10媒体・200,000リーチ保証）、150万円（20媒体・1,000,000リーチ保証）の3種類を設定している。

ベクトルは今後もショート動画を活用したPRサービスを拡充し、企業やブランドの情報発信支援に取り組む構えだ。

