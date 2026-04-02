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Teads、日本法人のカントリーマネージャーに中川昂也氏が就任

　デジタル広告プラットフォームのTeadsは2026年3月31日、日本法人のカントリーマネージャーに中川昂也氏が就任したと発表した。中川氏は今後、国内営業組織を統括し、CTV領域を含む事業成長を牽引する。

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　中川氏は2014年にTeadsに入社。APAC地域でパートナーシップディレクター（代理店パートナーシップ担当）として大手広告代理店やグローバルブランドとの連携を担ってきた。デジタル広告業界での経験は10年以上に及ぶ。

　就任にあたり中川氏は、メディアの多様化が進む中で「広告におけるアテンションの重要性」を強調。「単なるリーチ拡大ではなく、ユーザーの関心を引き出し価値ある接点を創出するため、質の高いメディア環境と先端技術を掛け合わせ、パートナーシップを強化していく」と述べている。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

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2026/04/02 15:39 https://markezine.jp/news/detail/50623

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