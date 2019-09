モバイル検索エンジンシェア、ロシアでYandexがGoogleを抜く【アウンコンサルティング調査】

アウンコンサルティングは、2019年7月時点の世界40ヵ国(国と地域)におけるPCとモバイルの主要検索エンジンシェアについての定期調査の結果を明らかにした。検索エンジンシェアにおいては、PC・モバイルともに36カ国でGoogleがトップシェアだが、中国・ロシアでは一部で異なる検索エンジンがトップシェアを占める結果となった。

今回の調査からロシアにおけるモバイルの検索エンジンシェアについて、YandexがGoogleを上回る結果となった。YandexはGoogleのように無料メールや地図、音楽など数多くのサービスを提供しており、ロシアにローカライズしているためユーザーの利便性が高いことから、徐々にシェアを伸ばしてきていることが推測できるという。

また、わずかではあるがトルコにおけるYandexのシェア率がPC、モバイルともに増加していた。

中国のBaiduやロシアのYandexのように、その国特有の検索エンジンのシェア率がGoogleを上回る場合もあり、対策国によっては現地にローカライズしている検索エンジンの動向もチェックしていく必要があるとアウンコンサルティングは結論づけている。

【調査概要】

調査主体:アウンコンサルティング

調査対象国: OECD加盟主要国を中心にアウンコンサルティングにて抽出

調査日:2019年8月1日~2019年8月23日

調査対象時期:2016年1月~2019年7月

※本調査におけるインターネット利用率は、Committed to connecting the world内のPercentage of Individuals using the Internetを参照し、検索エンジンシェアデータはStatcounterを参照している。