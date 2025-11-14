dentsu Japan、日本マイクロソフトと協働しAI活用支援を本格展開

dentsu Japanは、2025年11月13日、企業のAIトランスフォーメーションを支援する目的で、日本マイクロソフトとの協働を発表した。これによりdentsu Japanは、AI起点の「Integrated Growth Solutions」の社会実装を加速し、クライアントの事業成長支援および業務変革に貢献する狙いだ。

今回の協働により、「Microsoft 365を導入している多くの企業で蓄積された業務データ」、「Microsoft Copilotを中心とした多様な AI ソリューション」、「Microsoft Azureのセキュアなグローバルクラウドプラットフォーム」の3つを掛け合わせ、クライアントの事業部門をはじめ、人事、法務、会計、営業、マーケティングなど、あらゆる業務領域に最適化したAIエージェントの提供を行う。

第1弾として、人的資源領域からクライアントの事業成長を支援する「HR for Growth」からスタートし、順次他領域への展開を拡大していく予定。

【関連記事】

・マーケターの9割がAIエージェント浸透後「マーケティング活動を変える必要」を予測【Criteo調査】

・アドビ、Creative CloudにAI搭載の新機能とAIモデルを複数追加

・Shopify、2025年の事業者AI活用実態調査を発表 日本の事業者の導入意向は92％で世界トップ

・サイバーエージェント、「日本一のAI動画を追求するセンター」を新設 制作費・納期を大幅削減

・Hakuhodo DY ONEら3社、AI時代のWeb戦略を一気通貫で支援するコンソーシアムを発足