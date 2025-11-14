×
MarkeZineニュース

dentsu Japan、日本マイクロソフトと協働しAI活用支援を本格展開

　dentsu Japanは、2025年11月13日、企業のAIトランスフォーメーションを支援する目的で、日本マイクロソフトとの協働を発表した。これによりdentsu Japanは、AI起点の「Integrated Growth Solutions」の社会実装を加速し、クライアントの事業成長支援および業務変革に貢献する狙いだ。

　今回の協働により、「Microsoft 365を導入している多くの企業で蓄積された業務データ」、「Microsoft Copilotを中心とした多様な AI ソリューション」、「Microsoft Azureのセキュアなグローバルクラウドプラットフォーム」の3つを掛け合わせ、クライアントの事業部門をはじめ、人事、法務、会計、営業、マーケティングなど、あらゆる業務領域に最適化したAIエージェントの提供を行う。

　第1弾として、人的資源領域からクライアントの事業成長を支援する「HR for Growth」からスタートし、順次他領域への展開を拡大していく予定。

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2025/11/14 09:45 https://markezine.jp/article/detail/41374

