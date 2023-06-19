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TOWとDeNA、プロモーションにおけるAI技術の活用を推進するプロジェクトを発足

　テー・オー・ダブリューとディー・エヌ・エーは、プロモーション領域におけるAI技術の活用を推進するプロジェクト「Promotion AI LAB」の発足を発表した。

　同プロジェクトは、AI技術の活用により、プロモーション業務をアップデートし、業務の高度化・複雑化・高速化に対応し得る環境やノウハウの確立を目指すもの。AI×プロモーションをテーマにした研究成果に基づき、プロトタイプ開発や業務活用の推進、新しいAIサービスの検討を進めていく予定だ。

　なお、第一弾の試みとして、SNS投稿クリエイティブ制作支援ツールの開発に着手する。コストや工数が増加しがちなSNS運用業務を、LLM（大規模言語モデル）の活用により負荷を軽減しながら投稿のクオリティ向上およびスピードUPの実現を目指す。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2023/06/19 15:30 https://markezine.jp/article/detail/42527

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