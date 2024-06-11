×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

定期誌

書籍

リサーチ

最新号

定期誌「MarkeZine」最新号

定期誌「MarkeZine」

第101号（2024年5月号）
特集「進化するテレビマーケティング、現在の選択肢」

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

おすすめのイベント

特設サイトを見る

おすすめの講座

特設サイトを見る

おすすめのウェビナー

特設サイトを見る

マーケティングは“経営ごと” に。業界キーパーソンへの独自取材、注目テーマやトレンドを解説する特集など、オリジナルの最新マーケティング情報を毎月お届け。

最新号

定期誌「MarkeZine」最新号

『MarkeZine』（雑誌）

第101号（2024年5月号）
特集「進化するテレビマーケティング、現在の選択肢」

MarkeZineプレミアム for チーム／チーム プラス 加入の方は、誌面がウェブでも読めます

誌面を読む

MarkeZine BOOKS（マーケジン・ブックス）は、激動の時代を生き抜くビジネスパーソンに向けた、マーケティング分野の新しい定番書シリーズです。

特設サイトを見る

書評

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

アドビ、マーケター市場の活性化に貢献した「Japan Adobe Advocates」8名を発表

　アドビは、日本国内におけるAdobe Experience Cloudの「2024 Japan Adobe Advocates」を発表した。

　アドビは年に一度、Adobe Experience Cloud製品ユーザーの中から製品エキスパートとして情熱を持ち、高い目標に向かってチャレンジし、ユーザーコミュニティやイベント参加を通じて社内外でマーケター市場の活性化に貢献したユーザーを選出し、「Japan Adobe Advocates」として認定している。

　マーケターとしての体験を記載した書類を募集して行われた審査の結果、挑戦的な課題解決に取り組んだマーケターとして、8名が選出された。

2024 Japan Adobe Advocates 授与式の様子
2024 Japan Adobe Advocates 授与式の様子。
（写真左から）KDDI　神戸崇人氏、マクニカ　嶋内宏和氏、花王　高嶋智也氏、パーソルキャリア　小林裕也氏、アステラス製薬　大石幸太氏、マイナビ　唐啓祐氏、ローム　平山将希氏、日本ビジネスシステムズ　三田村国樹氏、アドビデジタルエクスペリエンス事業部マネージングディレクター　ジョージフロニス氏

【Adobe Experience Manager】Japan Adobe Advocates

  • KDDI株式会社　神戸 崇人氏
  • 株式会社マクニカ　嶋内 宏和氏
  • 花王株式会社　高嶋 智也氏

【Adobe Analytics】Japan Adobe Advocates

  • パーソルキャリア株式会社　小林 裕也氏

【Adobe Marketo Engage】Japan Adobe Advocates

  • アステラス製薬株式会社　大石 幸太氏
  • 株式会社マイナビ　唐 啓祐氏
  • ローム株式会社　平山 将希氏
  • 日本ビジネスシステムズ株式会社　三田村 国樹氏

　今後Japan Adobe Advocatesは、Adobe User GroupやAdobe Experience Leagueといったコミュニティで専門知識、ベストプラクティス、戦略戦術を共有し、製品ユーザーのリーダー、アドボケーターとして他社ユーザーをサポートする。またイベント等の登壇、アドビ公式の各種制作物（Web、PDFなど）での出演などの活動を予定している。

【関連記事】
アドビ、代表取締役社長に元マイクロソフト中井陽子氏が就任
アクセンチュアとアドビ、Adobe Fireflyを活用し業界特化型の生成AIソリューションを開発
生成AIへの認知、40～65歳が若年層より高い結果に／利用経験は25～39歳が最多【アドビ調査】
アドビが「Adobe GenStudio」を公開　Adobe Fireflyでコンテンツ制作を最適化
note、アドビと連携し、記事の見出し画像を作成する機能を追加　テキスト入力で画像を自動生成可能に

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2024/06/11 14:15 https://markezine.jp/article/detail/45827

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    Xで集客→LINEに集約！デジタル施策からリアルへの来館につなげる、そごう・西武のSNS戦略　
  2. 2
    顧客とつながり続けるには？電通グループ 日本事業のCXプレジデントが率いる「CX-Connect」
  3. 3
    形のないものにどう価値をつける？JTBと損保ジャパンから学ぶ“7P”を活用した戦略立案
  4. 4
    目指すは、生産者のこだわりが正当に評価される世界。食べチョク躍進の裏にある戦略とビジョン NEW
  5. 5
    Instagram縦長動画が活況！動画の勝ちパターンは？／Meta次世代パフォーマンスサミット
  6. 6
    プロダクトが強力なら未完成でも売れる　なぜ人は「NOT A HOTEL」の虜になるのか
  7. 7
    タイミーCMO中川氏が語る「顧客理解」と「高品質なマッチング」の重要性
  8. 8
    「STP」って何？デジマ用語クイズ【基本用語編（1）】
  9. 9
    恩藏教授に訊くデジタル時代のDMの役割　無意識へのアプローチとオムニチャネル発想が鍵に
  10. 10
    KPOP人気を支えているのは若年層だけじゃない？！40～50代のファンやコア層の推し活実態を分析
  1. 1
    SNSを活用し、「認知→購入の壁」を突破！キリンに聞く、売上につなげるSNSキャンペーン
  2. 2
    【2年でARR17.5億円】Sales Markerの急成長を支えた、カテゴリ戦略とは？
  3. 3
    Xで集客→LINEに集約！デジタル施策からリアルへの来館につなげる、そごう・西武のSNS戦略　
  4. 4
    ハレの日のニーズだけでは産業が衰退する　着物リメイクブランド「ケニマリ」創業者のピュアな商い
  5. 5
    リサーチ不要論は本当か？ファミマから学ぶ売上につながるマーケティングリサーチの実装・推進の方法
  6. 6
    顧客とつながり続けるには？電通グループ 日本事業のCXプレジデントが率いる「CX-Connect」
  7. 7
    かっこいい広告でエアコンは売れない　儲けるためのブランディング論【ダイキン片山氏×ノバセル田部氏】
  8. 8
    アサヒビール社長 松山氏に聞く、「お客様の心を動かす」ための“顧客起点マーケティング”
  9. 9
    動画広告×オフィスの休憩空間でビジネスパーソンに効率的訴求　喫煙所マーケティングに成功した2社の事例
  10. 10
    タイミーCMO中川氏が語る「顧客理解」と「高品質なマッチング」の重要性
  1. 1
    なぜ「顧問編集者」は月額100万円以上なのに依頼が途切れないのか？
  2. 2
    「コンサル vs 広告会社」に一解を与えるアクセンチュアと財務の背景
  3. 3
    ハレの日のニーズだけでは産業が衰退する　着物リメイクブランド「ケニマリ」創業者のピュアな商い
  4. 4
    花王は顧客と直接つながり、ブランド価値を伝えていく ――「My Kao」の取り組み
  5. 5
    日本マーケティング協会、マーケティングの定義を刷新　1990年に策定して以来34年ぶり
  6. 6
    楽器や音楽への知見を体験に転換し、新たな強みとする。ヤマハの「Make Waves」
  7. 7
    KPOP人気を支えているのは若年層だけじゃない？！40～50代のファンやコア層の推し活実態を分析
  8. 8
    マーケターの転職市場動向から考える、キャリアアップに必要なリスキリング
  9. 9
    常識破りの戦略で圧倒的な成長を。「KANDO（感動）ドリブン」で駆け上がっていくトリドールの構想
  10. 10
    目指すはMAU4,500万。メルカリの成長に欠かせない「海外需要の獲得」「特定カテゴリーの成長」