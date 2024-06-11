アドビ、マーケター市場の活性化に貢献した「Japan Adobe Advocates」8名を発表

アドビは、日本国内におけるAdobe Experience Cloudの「2024 Japan Adobe Advocates」を発表した。

アドビは年に一度、Adobe Experience Cloud製品ユーザーの中から製品エキスパートとして情熱を持ち、高い目標に向かってチャレンジし、ユーザーコミュニティやイベント参加を通じて社内外でマーケター市場の活性化に貢献したユーザーを選出し、「Japan Adobe Advocates」として認定している。

マーケターとしての体験を記載した書類を募集して行われた審査の結果、挑戦的な課題解決に取り組んだマーケターとして、8名が選出された。

2024 Japan Adobe Advocates 授与式の様子。

（写真左から）KDDI 神戸崇人氏、マクニカ 嶋内宏和氏、花王 高嶋智也氏、パーソルキャリア 小林裕也氏、アステラス製薬 大石幸太氏、マイナビ 唐啓祐氏、ローム 平山将希氏、日本ビジネスシステムズ 三田村国樹氏、アドビデジタルエクスペリエンス事業部マネージングディレクター ジョージフロニス氏

【Adobe Experience Manager】Japan Adobe Advocates

KDDI株式会社 神戸 崇人氏

株式会社マクニカ 嶋内 宏和氏

花王株式会社 高嶋 智也氏

【Adobe Analytics】Japan Adobe Advocates

パーソルキャリア株式会社 小林 裕也氏

【Adobe Marketo Engage】Japan Adobe Advocates

アステラス製薬株式会社 大石 幸太氏

株式会社マイナビ 唐 啓祐氏

ローム株式会社 平山 将希氏

日本ビジネスシステムズ株式会社 三田村 国樹氏

今後Japan Adobe Advocatesは、Adobe User GroupやAdobe Experience Leagueといったコミュニティで専門知識、ベストプラクティス、戦略戦術を共有し、製品ユーザーのリーダー、アドボケーターとして他社ユーザーをサポートする。またイベント等の登壇、アドビ公式の各種制作物（Web、PDFなど）での出演などの活動を予定している。

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