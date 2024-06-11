アドビ、マーケター市場の活性化に貢献した「Japan Adobe Advocates」8名を発表

アドビは、日本国内におけるAdobe Experience Cloudの「2024 Japan Adobe Advocates」を発表した。
アドビは年に一度、Adobe Experience Cloud製品ユーザーの中から製品エキスパートとして情熱を持ち、高い目標に向かってチャレンジし、ユーザーコミュニティやイベント参加を通じて社内外でマーケター市場の活性化に貢献したユーザーを選出し、「Japan Adobe Advocates」として認定している。
マーケターとしての体験を記載した書類を募集して行われた審査の結果、挑戦的な課題解決に取り組んだマーケターとして、8名が選出された。
【Adobe Experience Manager】Japan Adobe Advocates
- KDDI株式会社 神戸 崇人氏
- 株式会社マクニカ 嶋内 宏和氏
- 花王株式会社 高嶋 智也氏
【Adobe Analytics】Japan Adobe Advocates
- パーソルキャリア株式会社 小林 裕也氏
【Adobe Marketo Engage】Japan Adobe Advocates
- アステラス製薬株式会社 大石 幸太氏
- 株式会社マイナビ 唐 啓祐氏
- ローム株式会社 平山 将希氏
- 日本ビジネスシステムズ株式会社 三田村 国樹氏
今後Japan Adobe Advocatesは、Adobe User GroupやAdobe Experience Leagueといったコミュニティで専門知識、ベストプラクティス、戦略戦術を共有し、製品ユーザーのリーダー、アドボケーターとして他社ユーザーをサポートする。またイベント等の登壇、アドビ公式の各種制作物（Web、PDFなど）での出演などの活動を予定している。
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