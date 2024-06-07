2024年上半期楽曲ランキング発表、1位はCreepy Nutsのアニメソング【ビルボードジャパン】

Penske Media Corporationのグループである「米国ビルボード」および「ビルボードジャパン」（日本におけるBillboardブランドのマスターライセンスを保有する阪神コンテンツリンク）は、2024年の上半期チャートの受賞楽曲・アーティストを発表した。

総合ソングチャート1位は、Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」

Creepy Nuts

総合ソング・チャート「Billboard JAPAN Hot 100」は、全国推定売上枚数、ダウンロード回数、ラジオ放送回数、ストリーミング数、YouTubeの動画再生回数、カラオケ歌唱回数を元にした独自ポイントを合算した、米国でもBillboard音楽チャートの中心となるチャートだ。

総合ソング・チャートの総合首位となったのは、Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」だった。2位は15歳のシンガーソングライター、tuki.による「晩餐歌」、3位には2023年の年間チャートでトップだったYOASOBI「アイドル」がチャートインした。

Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」は、2024年1月7日に配信がスタート。テレビアニメ『マッシュル-MASHLE-神覚者候補選抜試験編』のオープニング・テーマとして話題になった。集計期間内に3億4,899万8,877回ストリーミング再生を記録。YOASOBI「アイドル」に続いて、Billboard JAPAN史上2番目の速さでストリーミング3億回再生を突破した。

本曲は、日本を除く世界200以上の国々で聞かれている日本の楽曲をランキング化した 「Global Japan Songs Excl. Japan」でも上半期トップに立っている。日本のアーティストの海外進出が進む中、Creepy Nutsは「Bling-Bang-Bang-Born」をきっかけに海外からの視聴が増え、国内外の総ストリーミング数が2023年の1.7億回から、2024年上半期は11億回へと大きく増加した（ルミネイト調べ）。

＜Billboard JAPAN Hot 100 2024年上半期チャート結果＞

1：Bling-Bang-Bang-Born（Creepy Nuts）

2：晩餐歌（tuki.）

3：アイドル（YOASOBI）

4：唱（Ado）

5：ケセラセラ（Mrs. GREEN APPLE）

6：怪獣の花唄（Vaundy）

7：幾億光年（Omoinotake）

8：SPECIALZ（King Gnu）

9：勇者（YOASOBI）

10：花になって（緑黄色社会）

総合アルバムチャート1位は、SixTONESの『THE VIBES』

SixTONES

総合アルバム・チャート「Billboard JAPAN Hot Albums」は、全国推定売上枚数とダウンロード数のデータを合算した総合アルバム・チャート。首位を獲得したのは、SixTONESの4thアルバム『THE VIBES』。1月10日発売の本作は、集計期間内で累計57万1,187枚を売り上げて、CDセールス1位も記録した。

2位にSEVENTEENのベストアルバム『17 IS RIGHT HERE』、3位に宇多田ヒカルのデビュー25周年を記念したオールタイム・ベストアルバム『SCIENCE FICTION』が続いた。

＜Billboard JAPAN Hot Albums 2024年上半期チャート結果＞

1：THE VIBES（SixTONES）

2：17 IS RIGHT HERE（SEVENTEEN）

3：SCIENCE FICTION（宇多田ヒカル）

4：THE GREATEST UNKNOWN（King Gnu）

5：SEVENTEENTH HEAVEN（SEVENTEEN）

6：MATCH UP（INI）

7：AWARD（WEST.）

8：Road to A（Travis Japan）

9：PULL UP!（Hey! Say! JUMP）

10：Reboot（TREASURE）

総合アーティストチャート1位は、Mrs. GREEN APPLE

Mrs. GREEN APPLE

総合ソングと総合アルバムのポイントを合算したアーティスト・チャート「Billboard JAPAN Artist 100」では、Mrs. GREEN APPLEが首位に。「ケセラセラ」「ダンスホール」など、計14曲が総合ソングトップ100内に入っている。

4月に開催されたアメリカ最大級の音楽フェスティバル「コーチェラ・バレー・ミュージック＆アート・フェスティバル2024」の出演が話題を呼んだYOASOBIが2位、「水平線」「高嶺の花子さん」など計9曲が総合ソングトップ100位内に入るback numberが3位に続いた。

＜Billboard JAPAN Artist 100 2024年上半期チャート結果＞

1：Mrs. GREEN APPLE

2：YOASOBI

3：back number

4：Ado

5：Vaundy

6：Official髭男dism

7：King Gnu

8：Creepy Nuts

9：優里

10：あいみょん

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