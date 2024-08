マスマーケでしか越えられない「浸透率の壁」とは？ダブルジョパディでシャンプー市場を大解剖

まずダブルジョパディの法則とは何か、という部分から説明します。アレンバーグ・バス研究所バイロン・シャープ教授の著書『ブランディングの科学』(朝日新聞出版)では、次のように定義されています。

“マーケットシェアが低いブランドは購買客数も非常に少ない。またこれらの購買客は行動的ロイヤルティも態度的ロイヤルティもやや低い”

出典:Sharp, B. (2010). How brands grow: What marketers don't know. Oxford University Press. (シャープ, B. /加藤巧(監修)・前平謙二(訳)(2018)『ブランディングの科学:誰も知らないマーケティングの法則11』朝日新聞出版)