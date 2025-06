PR効果測定の基準「バルセロナ原則」が5年ぶりに改訂、そのポイントとは？広告換算値は「無効」と断言

コミュニケーションの成果を測定し、ステークホルダーにその価値を説明することは、マーケターや広報にとっての共通の課題ではないでしょうか。AIの急速な進化に対する期待と漠然とした不安が広がる中、コミュニケーション効果測定・評価の国際機関であるAMEC(International Association for Measurement and Evaluation of Communication)は、2025年6月、PR効果測定の基準「バルセロナ原則4.0」を発表しました。5年ぶりの改訂内容は、PRの役割が「情報発信」から、「事業貢献」に進化していることを示しています。本稿では、ビルコムの宮澤佳来氏が改訂内容を解説し、AI時代を勝ち抜くコミュニケーション戦略を考察します。