約75％の生活者が「推し」がいる／1日あたりの推し活時間、3割以上が1～3時間【ノウンズ調査】

ノウンズは、全国の一般生活者を対象とした「推し活に関する意識調査」の結果を発表した。

「推し」所持率は7割超、ジャンル横断で多様化

まず、調査では74.9％が「推しと呼べる存在がいる」と回答した。推し対象の上位は「キャラクター（アニメ／ゲーム／マンガ等）」が1,342名、「アイドル・グループ」が1,310名で、両者が拮抗した。「歌手・バンド」「俳優・女優」「スポーツチーム・選手」の他に、「VTuber」や「インフルエンサー」といったネット発の「推し」も支持を集めた。

Q：あなたには「推し」と呼べる存在がいますか？

あなたの「推し」の対象は何ですか？（複数選択可）

推し活のきっかけ、主要チャネルはTVとSNS

次に、推し活を始めたきっかけについては「TV／雑誌などのマスメディア」が32.2％と最多になり、「SNS（27％）」が続いた。この2つで過半数となり、「友人・家族の勧め（11.4％）」や「偶然目にした広告（5.4％）」なども見られた。

推している期間を尋ねると、「1〜3年未満」が27.8％と最多なり、「3〜5年（21.3％）」「10年以上（21.3％）」もそれぞれ2割超を占めた。

Q：「推し」を推し始めたきっかけは何ですか？

Q：「推し」を推し始めてどのくらい経ちますか？

日々の「推し活」1日1時間未満が56.7％に

続いて、推し活の具体的行動を調べると、「活動・作品の鑑賞（1,957名）」「SNSのチェック・投稿（1,560名）」「グッズ購入（1,546名）」が上位となった。1日あたりの推し活に費やす時間は「1時間未満」が多数派だったが、「1～3時間」も32.4％を占めた。

Q：推し活において行っていることを教えてください。

Q：推し活において平均で1日にどのくらいの時間を費やしていますか？

月間支出はライトユーザーが主流、濃いファン層も存在

1ヵ月あたりの推し活に関する支出は「1,000円未満」が45.2％で最多。一方「5万円以上」が4.2％と、支出意欲の高い層も確認された。

Q：推し活において平均で1ヶ月あたりどのくらいの支出がありますか？

推しは「癒し」や「モチベーション」だけでなく、行動変化も

推しの存在による生活面の影響では、「癒し・ストレス軽減（2,305名）」「日々のモチベーション向上（2,096名）」が主で、6割超を占めた。「行動の変化（旅行・挑戦など）」「人間関係の広がり」「消費行動の促進」といった面でも、一定数が変化を感じていることがわかった。

Q：推しの存在が生活に与える影響はなんですか？

調査概要

調査期間：2025年7月10日～7月21日

調査対象：全国の一般生活者4,817名

調査方法：インターネット調査（Knowns 消費者リサーチ）

【関連記事】

・Simeji、Z世代の「2025年上半期トレンドランキング」発表 SNS・推し活・音源バズがけん引

・「推し活」をする人は3人に1人。物価高・円安の影響「受けない」と回答した人は5割超【インテージ調査】

・Oshicoco、推し活を行う層を対象としたマーケティング調査サービス「推しペディア」を提供開始

・Criteo、ゴールデンウィークの購買トレンドを調査 Z世代の58％が「推し活」をする予定と回答

・Oshicoco、企業向けに「推し活」マーケティングを伴走支援するサービスの提供を開始