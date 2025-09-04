×
MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZineニュース

会員証・ゲーム・キャンペーンなど、多彩な機能をLINEで実現！「LINEミニアプリ」活用【参加無料】

「LINEミニアプリ」を活用し、顧客体験向上を実現

　半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10（水）、11日（木）に開催！　場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

　ここでは、編集部一押しのセッションをご紹介していきます。ぜひご参加いただき、マーケティングの「今」を網羅した知見や最新の事例、課題突破のヒントをご自身の業務にお役立てください！

　のべ2億人以上のユーザー基盤を持つLINEヤフー。生活者のコミュニケーションにおいて今や欠かせない「LINE」は、様々なサービスやデータ活用により、企業と顧客のつながりをより深いものに進化させています。そんな中、昨今注目が高まる「LINEミニアプリ」は、サービスリリース数25,000件を超え幅広い業界で活用が進んでいます。

　10日（水）13：40～14：20に行われる「会員証・ゲーム・販促キャンペーンまで！ 「LINEミニアプリ」で実現する、ユーザーの行動を起こすマーケティング」のセッションでは、LINEヤフーの谷口氏が講演します。

　本セッションでは、店舗やオンラインで「会員証」「ゲーム」「キャンペーン」など、様々な機能をLINE上に提供できる「LINEミニアプリ」活用をテーマに、ユーザーの行動を促すマーケティングで顧客体験を向上させる方法を解説。行動データを使ったパーソナライズ配信の成功事例や、自社アプリのLINEミニアプリとの併用方法なども紹介します。

　参加には事前登録が必要ですので、イベント公式HPから、お早めにご登録ください。9月8日（月）13時が参加登録の締め切りとなるので、ご検討中の方もお早めに！

その他、編集部おすすめセッションをご紹介！

9月10日（木）14：35～15：05

SEOは終わるのか？AIで変わる新たな検索・購買体験。いま必要なGEO施策

9月10日（木）17：35～18：05

次世代EC「TikTok shop」の波にどう乗るか？～当たる！広がる！売れる！～

9月11日（木）13：40～14：20

顧客との信頼関係が成長の原動力。再春館製薬所が描く“愛されサイクル”

上記以外にもセッションを多数ご準備しています！公式タイムテーブルをチェック

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）
　　　　2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）
　　　　懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）
　　　　〒100-7004　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/04 11:45 https://markezine.jp/article/detail/49759

イベント

