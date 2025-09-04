会員証・ゲーム・キャンペーンなど、多彩な機能をLINEで実現！「LINEミニアプリ」活用【参加無料】

「LINEミニアプリ」を活用し、顧客体験向上を実現

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

ここでは、編集部一押しのセッションをご紹介していきます。ぜひご参加いただき、マーケティングの「今」を網羅した知見や最新の事例、課題突破のヒントをご自身の業務にお役立てください！

のべ2億人以上のユーザー基盤を持つLINEヤフー。生活者のコミュニケーションにおいて今や欠かせない「LINE」は、様々なサービスやデータ活用により、企業と顧客のつながりをより深いものに進化させています。そんな中、昨今注目が高まる「LINEミニアプリ」は、サービスリリース数25,000件を超え幅広い業界で活用が進んでいます。

10日（水）13：40～14：20に行われる「会員証・ゲーム・販促キャンペーンまで！ 「LINEミニアプリ」で実現する、ユーザーの行動を起こすマーケティング」のセッションでは、LINEヤフーの谷口氏が講演します。

本セッションでは、店舗やオンラインで「会員証」「ゲーム」「キャンペーン」など、様々な機能をLINE上に提供できる「LINEミニアプリ」活用をテーマに、ユーザーの行動を促すマーケティングで顧客体験を向上させる方法を解説。行動データを使ったパーソナライズ配信の成功事例や、自社アプリのLINEミニアプリとの併用方法なども紹介します。

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式HPから、お早めにご登録ください。9月8日（月）13時が参加登録の締め切りとなるので、ご検討中の方もお早めに！

その他、編集部おすすめセッションをご紹介！

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

