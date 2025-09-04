【楽天のAI×データ革命】未来購買予測で顧客を掴む、1億データ活用の真髄【9/11開催・無料】

9/10-11開催！「MarkeZine Day」セッション情報

半期に1度の大規模マーケティングイベント「MarkeZine Day 2025 Autumn」が、9月10日（水）、11日（木）に開催！ 場所は、東京駅直結の商業施設KITTE4階にある、JPタワー ホール＆カンファレンスです。

本記事では、編集部一押しのセッションをいくつかご紹介します。

【楽天のデータ革命】AIが拓く広告の未来 ～未来購買予測で顧客を掴む、1億データ活用の真髄～

AI進化、自動化加速...マーケティングの常識が常に塗り替えられる、変革の時代。

11日（木）10:55～11:35に行われるセッション「【楽天のデータ革命】AIが拓く広告の未来 ～未来購買予測で顧客を掴む、1億データ活用の真髄～」では、楽天グループが「楽天市場」「楽天トラベル」「楽天カード」といったサービスのみに留まらず、1億以上（※）の国内最大級のファーストパーティーデータと最新のAI技術を駆使した『Innovationカンパニー』として、広告ビジネスにおいても常に進化を遂げてきた取り組みを紹介。マーケティングの常識を塗り替える、オンライン×オフラインのデータ活用やAIソリューション「未来購買予測」を活用した事例など、最新の楽天流「データ×AI」の取り組みをご紹介します。

※2025年6月時点

参加には事前登録が必要ですので、イベント公式サイトから、お早めにご登録ください。

このセッションで学べること オンライン／オフラインデータを活用した成功事例

データとAIを掛け合わせた広告戦略

楽天が考える広告市場におけるAI活用の今後の展望

MarkeZine Day 2025 Autumn開催概要

・日時：2025年9月10日（水）10：00～19：00（9:30受付開始／18：45最終受付）

2025年9月11日（木）10：00～18：15（9:30受付開始／18：00最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18：30～20：00予定

・場所：ＪＰタワー ホール＆カンファレンス（JR東京駅徒歩約1分）

〒100-7004 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 ＫＩＴＴＥ 4階

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

