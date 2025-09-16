×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

博報堂ＤＹホールディングス、デジタルホールディングスの完全子会社化を目的とした公開買付けを実施

　博報堂ＤＹホールディングスは2025年9月11日、インターネット広告事業を手がけるオプトなどを有するデジタルホールディングスの全株式を取得し、完全子会社化することを目的とした公開買付けを実施すると発表した。

　買付価格は普通株式1株当たり1,970円、新株予約権については第9回新株予約権1個当たり79,100円、第10回新株予約権1個当たり95,400円とした。

　博報堂ＤＹホールディングスは新中期経営計画で「クリエイティビティ・プラットフォーム」への進化を掲げ、デジタルマーケティング領域で業界No.1ポジションを目指している。同社グループがマスメディア領域の強みを持つ一方、デジタルホールディングス傘下のオプトは準大手・中堅企業向けのデジタルマーケティングに強みを持つ。

　博報堂ＤＹホールディングスは今回の買収により、より強固なデジタルマーケティング体制の構築、新規アカウント開拓力の強化、「テレビ×デジタル」の統合提案による顧客への提供価値拡張、顧客基盤の拡張、AI活用やコーポレート機能連携による持続的なコスト最適化といったシナジー効果を見込んでいる。

　本取引では、デジタルホールディングス創業者で取締役ファウンダーの鉢嶺登氏と代表取締役会長の野内敦氏が応募契約を締結している。両氏合わせて1,390,000株（所有割合7.44％）を本公開買付けに応募することに合意した。

　一方で、両氏が所有する資産管理会社が保有する株式4,921,000株（所有割合26.35％）については応募せず、公開買付け成立後に博報堂ＤＹホールディングスが資産管理会社の株式を取得する方式を採用する。博報堂DYホールディングスは、取引完了後も創業者である鉢嶺氏と野内氏が一定期間、デジタルホールディングスの経営への関与を続けることを想定しているという。

　なおデジタルホールディングスが手がけるBNPL（後払い決済）サービス事業については、博報堂ＤＹホールディングスとのシナジーが限定的として、公開買付け成立を条件に子会社バンカブルの解散・清算を実施する方針を決定した。

　買付予定数の下限を7,572,454株（所有割合40.55％）とし、創業者らと利害関係のない一般株主の過半数の同意が得られない場合は公開買付けが成立しない仕組みを採用した。
デジタルホールディングスは本公開買付けに賛同の意見を表明する一方、応募については株主と新株予約権者の判断に委ねる旨を決議した。

【関連記事】
オプト、LANYと統合型検索コンサルティングサービスを提供　LLMO／AIO／GEO最適化を支援
フェリカネットワークスとオプト、レシートを活用した購買連動型CRMソリューションを提供
オプト、Ridge-iと共創でAIエージェント活用のマーケティング業務支援サービスを提供
オプト、AI駆動型の超高速プロダクト検証支援サービス「DIGGIN' ZERO」の提供を開始
オプト、TikTok Shop活用のためのトータル支援サービスを提供

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/16 09:30 https://markezine.jp/article/detail/49871

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  2. 2
    FC東京に学ぶ「背伸び」のブランド戦略、「東京らしさ」で熱狂を創るには？
  3. 3
    広告接触ユーザーの購入率9.6倍！明治「ザバス」のリテールメディア活用と「ARUTANA」の有用性
  4. 4
    アシックス・甲田氏と経営学者・楠木氏が語る、グローバル展開を目指す日本企業のためのブランド論
  5. 5
    エンタメ性重視で動画総再生数5億回突破。大丸松坂屋百貨店が自社の運用ノウハウを伝えるSNSマーケ支援
  6. 6
    TikTok時代のMMMモデルとは？アンペイド接点”をROIに変える、米国の最新測定トレンド
  7. 7
    Z世代を動かすサステナブル・マーケティング　ファミリーマート「ぴえんシール」に学ぶ実践のヒント
  8. 8
    注目のマーケ関連トピックスをチェック！週間ニュースランキングTOP10【9/4～9/11】 NEW
  9. 9
    「推し活」にも対応！3つの体験でDAZNが実現する“共感”と“熱狂”のマーケティング
  10. 10
    年間40億をかけて未開の市場を拓く！AI不動産投資「RENOSY」が挑む、市場創造型のブランド戦略
  1. 1
    イオン×スギ薬局が語るリテールメディア事業の現状、待たれる業界内の基準整備に挑むARUTANAの展望
  2. 2
    LINEヤフーと電通、電通デジタルの共同分析基盤「SynWA project」とは？活用方法を聞く
  3. 3
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  4. 4
    【初取材】Netflixは広告プラットフォームではない。目指すのは「広告も含めた最高な視聴体験」
  5. 5
    動画広告の成果をどう測る？電通デジタルとライフネット生命が事業貢献度を可視化！
  6. 6
    【新連載】元リクルートマーケティング責任者が語る「強み」で事業と人を伸ばす“考え型”
  7. 7
    デジタル広告のCPAが7割に改善！メディケア生命保険が挑戦した“自動化時代”の運用体制見直し
  8. 8
    AIに勝る共感コンテンツ産業への投資　広告会社ADK事業買収と「電通S&E」事業の転換
  9. 9
    AI時代に広告会社のクリエイターは何を担う？ AI化できない部分の鍛え方、一番大事なスタンスの持ち方
  10. 10
    ビームス流、顧客と“相思相愛”になるCRM　顧客の行動にマイルを付与する新制度の成果は？