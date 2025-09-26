エートゥジェイ、ECプラットフォーム事業を分社化し「メルカート」を設立

エートゥジェイは、2025年10月1日付けでECサイト構築プラットフォーム「メルカート」事業を分社化し、新会社「メルカート」を設立すると発表した。

EC市場の急速な拡大により、ブランドと消費者が直接つながる「買い物」の場として重要性が高まっている。AIをはじめとする技術革新により、ECサイト構築が容易になる一方で、画一的な仕組みではブランドの個性や顧客に「楽しさ」を届けることが困難になっている状況を受け、事業の専門性向上と成長加速を目的として分社化を決定した。

譲渡日は2025年10月1日で、メルカート事業一式を新設のメルカートに譲渡する。既存顧客へのサービス提供は継続される。

メルカートは、これまで培った知見と顧客基盤を活かし、独立した体制のもとで企業の個性を引き出し、消費者にとって魅力的で快適な購買体験の実現を目指す。AIなどの先端技術を積極的に取り入れ、次世代のコマース基盤構築を進める。

同プラットフォームは、ECサイト構築実績を持つ「ecbeing」を基盤とした次世代クラウド型ECサイト構築プラットフォームである。AI技術を駆使した業務効率向上、ノーコードによる直感的な操作性、高いセキュリティ、最新トレンドに対応した機能の自動バージョンアップを実現する。さらに集客からCRMまでECのプロフェッショナルによる最先端のサポートを提供し、顧客のECサイト運営課題を解決してeビジネス成功に導く。

導入企業には、AGCテクノグラス、アサヒ飲料、リンガーフーズ、フジッコ、河合楽器製作所、はとバスエージェンシー、日清オイリオグループ、コクヨなど業種を問わず多くの企業が含まれる。

