×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

マース ジャパン リミテッド、「スキットルズ」の認知度向上を目的としたSNSキャンペーンを実施

　マース ジャパン リミテッドは、チューイングキャンディ「スキットルズ」の認知度向上を目的としたSNSキャンペーン「スキットルズでおいしい仕事キャンペーン」を9月22日から10月6日まで実施すると発表した。

画像を説明するテキストなくても可

　参加者はXで「つぶやく、褒める、いじる、想像する」の5つの仕事から1つを選び、スキットルズに関する投稿を指定のハッシュタグ（#スキットルズでおいしい仕事、#PR）を付けて引用リポストすることで応募できる。総額200万円分のPayPayポイントを賞品とし、100万円分を1名、1万円分を100名に付与する。

　キャンペーン公式Xアカウント（@Skittles_CP_JP）の投稿を引用リポストし、指定のハッシュタグを付けることが参加条件となる。期間中は何度でも応募可能。

　キャンペーンと連動し、渋谷・新宿エリアで屋外広告を展開する。掲出期間は9月22日から10月6日で、原宿駅周辺、裏原宿エリア、丸の内線新宿駅構内などに設置される。

【関連記事】
マース ジャパン リミテッド、都内でスキットルズのサンプリングイベントを実施
マース ジャパン リミテッド、東京メトロ5路線でスキットルズのジャック広告を実施
電通、3媒体横断の統合リーチ分析を実現「MIERO Digi×TV」がDOOH対応
GENEROSITY、「Virtual OOH」提供　実写映像とCGを融合したバーチャル広告を制作
東急エージェンシー、イマーシブサウンドを再生する車内広告「TOQ IMMERSIVE OOH」販売　

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/26 16:45 https://markezine.jp/article/detail/49955

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    AI時代のマーケティング戦略。「変わらない」非合理性の理解と、「変わる」LLMOへの備え
  2. 2
    急成長するショートドラマ市場　LINEヤフーら6社のキープレーヤーが語る成長戦略と課題 NEW
  3. 3
    プログラマティック広告市場の飽和点　踊り場に立つCA、The Trade Deskの事業分析 NEW
  4. 4
    「違和感」こそインサイト発見の鍵。博報堂のクリエイティブディレクターが明かす視点とテクニック
  5. 5
    データはあるのに「再現性」がない理由。限定的なPDCA脱却に向け、イルグルムが新たに挑むMCMの実践
  6. 6
    Googleマーケティング バイスプレジデント岩村水樹氏が語る、キャリアとネットマーケティングの変遷
  7. 7
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  8. 8
    なぜ「メディキュット」がシニア市場へ？　着圧ソックスNo.1ブランドが仕掛ける「全世代攻略」の裏側
  9. 9
    TikTok活用のカギを握るのは「コメント型UGC」　コメント欄を活発にするために意識したいポイント
  10. 10
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン”
  1. 1
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン”
  2. 2
    イオン×スギ薬局が語るリテールメディア事業の現状、待たれる業界内の基準整備に挑むARUTANAの展望
  3. 3
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  4. 4
    SNSから予測！2025秋美容トレンド　綺麗に“なれる”より“いられる”、単品バズから「レシピ化」へ
  5. 5
    事業が確立しても顧客視点で「前提」から疑い続ける――パナソニック コネクトがN1分析に注力する理由
  6. 6
    【新連載】元リクルートマーケティング責任者が語る「強み」で事業と人を伸ばす“考え型”
  7. 7
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  8. 8
    AI時代に広告会社のクリエイターは何を担う？ AI化できない部分の鍛え方、一番大事なスタンスの持ち方
  9. 9
    広告接触ユーザーの購入率9.6倍！明治「ザバス」のリテールメディア活用と「ARUTANA」の有用性
  10. 10
    「違和感」こそインサイト発見の鍵。博報堂のクリエイティブディレクターが明かす視点とテクニック