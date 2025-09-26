マース ジャパン リミテッド、「スキットルズ」の認知度向上を目的としたSNSキャンペーンを実施

マース ジャパン リミテッドは、チューイングキャンディ「スキットルズ」の認知度向上を目的としたSNSキャンペーン「スキットルズでおいしい仕事キャンペーン」を9月22日から10月6日まで実施すると発表した。

参加者はXで「つぶやく、褒める、いじる、想像する」の5つの仕事から1つを選び、スキットルズに関する投稿を指定のハッシュタグ（#スキットルズでおいしい仕事、#PR）を付けて引用リポストすることで応募できる。総額200万円分のPayPayポイントを賞品とし、100万円分を1名、1万円分を100名に付与する。

キャンペーン公式Xアカウント（@Skittles_CP_JP）の投稿を引用リポストし、指定のハッシュタグを付けることが参加条件となる。期間中は何度でも応募可能。

キャンペーンと連動し、渋谷・新宿エリアで屋外広告を展開する。掲出期間は9月22日から10月6日で、原宿駅周辺、裏原宿エリア、丸の内線新宿駅構内などに設置される。

