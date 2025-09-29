×
MarkeZineニュース

Braze、電通デジタル・セガXDと連携し「427° Innovation Lab」を国内展開

　Brazeは2025年9月29日、ブランドと顧客との関係を強化することを目指す「427° Innovation Lab」の日本国内パイロット展開を開始した。

　本プログラムは、テクノロジーとクリエイティビティを組み合わせたマーケティングアプローチを推進するもので、グローバルではクライアントとの共創型ワークショップなどを提供し、事業成長に資する独創的な取り組みのアイディエーションを支援してきた。

　日本展開に際し、Brazeは電通デジタルとセガ エックスディーの協業によるクリエイティブチーム「Engage Guild」と連携する。ゲーミフィケーションによるアイデア開発や、顧客心理に基づく体験設計に関する高い専門性を活用し、データ基盤やグローバル知見と掛け合わせることで、企業のブランディング・デジタルマーケティングを支援する。

　近年、ファーストパーティデータ活用とパーソナライズ施策が普及し、顧客体験の同質化や「慣れ」が指摘される一方で、良質な顧客体験への要望は高まっている。受け手の感情を揺さぶり、周りに伝えたくなるような「記憶に残る体験」の創出が今、求められており、従来のOne to One施策を超え、共感と共有が生まれる「One to One to Many」型の体験創出が新たな課題となっている。

　今回のパイロット展開では、Engage Guildとともに、ブランドデータ診断やゲーミフィケーションフレームワークを用いたキャンペーン企画支援、Cannes Lionsなど国際的に評価される先進事例・トレンドの共有、テクノロジーとクリエイティビティの融合推進、パーソナライズ×リアルタイムデータ処理技術やAI技術の活用促進を行う。

　リテールおよびレジャー・エンターテインメント業界から開始し、順次他業界にも展開を広げていく予定だ。

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/29 14:45 https://markezine.jp/article/detail/49959

