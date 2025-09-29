×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

ジーニー、リテールメディアプラットフォーム「GENIEE RMP」で「ブランドゾーン広告」を提供

　ジーニーは、2025年9月26日、リテールメディアプラットフォーム「GENIEE RMP」において、新広告フォーマット「ブランドゾーン広告」の提供を開始したと発表した。

　GENIEE RMPは、小売・EC事業者が持つECサイトを手軽に広告メニュー化し、販売を行うアドプラットフォーム。消費者の購買・行動データを活用した広告メニューの構築や、使いやすい管理画面の提供により、最短3分、4ステップで広告出稿・管理を実現する。

　新広告フォーマットの「ブランドゾーン広告」は、ECサイトのトップページや検索結果ページなどに、ブランドロゴと商品一覧を同時に表示させる広告枠だ。従来のバナー広告とは異なり、ブランドロゴ、ブランドの世界観を伝える動画・画像、商品リストの3要素を組み合わせて表示できる。

ジーニー、リテールメディアプラットフォーム「GENIEE RMP」で「ブランドゾーン広告」を提供

　ユーザーは広告を一目見ただけで「どのブランドの、どのような商品があるのか」を直感的に理解し、興味を持ったブランドや商品へ即座に遷移できる仕組みである。これにより、「認知拡大」と「顧客獲得」を促進し、広告効果の最大化を実現する。また、ECサイト運営者にとっては、付加価値の高い新たな広告枠を提供し、収益向上が期待できる。

【関連記事】
ジーニー、ジェイアール東日本企画「MASTRUM」の広告在庫販売を開始
ジーニー、アトの「ADX」にDSP広告の発注機能を提供　ポスティングと連動したオンライン広告を配信
ジーニー、サイト内検索を行う「AIカテゴリーサジェスト」の提供を開始
ジーニー、「Lumora」を提供　DOOH・Web・CTVへの一括広告配信と統合分析が可能に
ジーニー、「GENIEE DOOH」にWebリターゲティング配信機能　オフラインとオンラインが連動

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/09/29 12:15 https://markezine.jp/article/detail/49962

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』
  2. 2
    プログラマティック広告市場の飽和点　踊り場に立つCA、The Trade Deskの事業分析
  3. 3
    EC売上前年比二桁増を達成。「コスメデコルテ」売上過去最高の裏側にあった“顧客理解の深化”の全貌
  4. 4
    日本の4割はSBNR層？ 新しい生活者トレンドに見る「シン（心・信） 消費」の重要性 NEW
  5. 5
    ファミマ＆ツルハドラッグが明かす！リテールメディア展開で見えてきた「活用の成功パターン」と「課題」 NEW
  6. 6
    データはあるのに「再現性」がない理由。限定的なPDCA脱却に向け、イルグルムが新たに挑むMCMの実践
  7. 7
    アプリ成熟期こそ、広告の活用を。CyberZとMetaがリエンゲージメントに注目する理由
  8. 8
    AI時代のマーケティング戦略。「変わらない」非合理性の理解と、「変わる」LLMOへの備え
  9. 9
    「POEはもう限界」横山隆治氏語るマスマーケティング終焉論と新トリプルメディアとは？【お薦めの書籍】
  10. 10
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン”
  1. 1
    若者が離れたのは「お酒」ではない。Z世代と探る、多様性時代に求められる“体験デザイン”
  2. 2
    イオン×スギ薬局が語るリテールメディア事業の現状、待たれる業界内の基準整備に挑むARUTANAの展望
  3. 3
    顧客とつながり続け、「買う」と「好き」を両立する──KATEが実践する“立体的な顧客体験設計”
  4. 4
    SNSから予測！2025秋美容トレンド　綺麗に“なれる”より“いられる”、単品バズから「レシピ化」へ
  5. 5
    事業が確立しても顧客視点で「前提」から疑い続ける――パナソニック コネクトがN1分析に注力する理由
  6. 6
    【新連載】元リクルートマーケティング責任者が語る「強み」で事業と人を伸ばす“考え型”
  7. 7
    「違和感」こそインサイト発見の鍵。博報堂のクリエイティブディレクターが明かす視点とテクニック
  8. 8
    広告接触ユーザーの購入率9.6倍！明治「ザバス」のリテールメディア活用と「ARUTANA」の有用性
  9. 9
    ビームス流、顧客と“相思相愛”になるCRM　顧客の行動にマイルを付与する新制度の成果は？
  10. 10
    「もはやAmazon外の売上にまで」実店舗や自社ストアにも影響を与える『Amazon Ads』